Trump svela la malattia grave di un deputato: «Morirà entro giugno». L’imbarazzo di Mike Johnson: «Non si doveva sapere…» – Il video

Il presidente Usa rivela le condizioni di salute del repubblicano Neal Dunn per vantare i meriti del suo intervento: «Spedito in poche ore in chirurgia»

Il presidente Usa Donald Trump ha rivelato nel corso di un evento pubblico le condizioni di salute disperate di un deputato repubblicano, Neal Dunn. «Sarebbe dovuto essere morto entro giugno», ha detto a un certo punto Trump interrompendo lo Speaker della Camera Mike Johnson, che stava provando a tenersi il più vago possibile sulle reali condizioni del deputato 73enne della Florida. Prima Trump lo ha esortato a fare il nome del deputato malato, poi a far sapere di più sui suoi problemi. «Ha seri problemi di salute… una diagnosi abbastanza tetra…», ha provato a schermirsi Johnson. Ma Trump è sembrato non vedere l’ora di dirla tutta sulla gravità della situazione, svelando come i medici avessero dato a Dunn pochi mesi di vita, sino a giugno appunto. «Non erano informazioni pubbliche…», ha obiettato Johnson, visibilmente in imbarazzo. Altrettanto increduli i cronisti che affollavano la sala del Kennedy Center. Trump ha ghignato noncurante, e ha pure aggiunto che Dunn ha problemi, nello specifico, di cuore – altra notizia che era stata tenuta coperta dal suo staff.

L’intervento «salva-vita» di Trump e la sfida politica al Congresso

Ma perché Trump teneva tanto a sottolineare la gravità delle condizioni di Dunn? A quanto sembra per vantare l’importanza del suo intervento per salvargli la vita. Johnson ha raccontato infatti che il presidente Usa si è interessato personalmente al suo caso, ha telefonato al 73enne che nonostante i problemi di salute continua a lavorare al Congresso per i repubblicani e gli ha proposto di intercedere per lui con i migliori medici. «Entro poche ore Dunn era in una sala chirurgica d’urgenza al Walter Reed National Military Medical Center», ha detto Johnson. E ora, a quanto sembra, la sua prognosi sarebbe migliore. «Ora l’uomo ha una nuova chance di vita», ha aggiunto lo speaker della Camera. Quello di Trump non è un intervento disinteressato. Vicinanza umana a parte, allungare la vita a Dunn significa anche cercare di mettere in sicurezza la maggioranza repubblicana alla Camera. Risicatissima: ad oggi i deputati repubblicani sono 218, i democratici 214, e tre seggi sono vacanti. Il che significa che Johnson (e Trump) non possono più permettersi di perdere uomini se vogliono spingere i loro provvedimenti. A costo di lottare contro una diagnosi di morte certa.

In copertina: epa12825664 US Speaker of the House Mike Johnson (L) looks on as President Donald Trump speaks during a meeting with trustees of the John F. Kennedy Center for Performing Arts in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 16 March 2026. The board is set to vote on plans to close the institution for two years for renovations starting 06 July 2026. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL