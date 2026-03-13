L’Onu condanna Israele e Usa per l’attacco all’Iran. Macron: morto soldato francese – La diretta

Trump: Mojtaba Khamenei ferito ma vivo. Gli attacchi di Teheran e la risposta di Israele

Nel quattordicesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Teheran ha festeggiato per l’aereo Usa caduto, mentre Donald Trump ha confermato che Mojtaba Khamenei è ferito ma vivo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che un militare francese è morto nell’attacco a Erbil, mentre l’Onu ha condannato Usa e Israele per l’attacco. Intanto secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti ha sottovalutato il blocco dello stretto di Hormuz da parte di Teheran, che continua a lanciare attacchi contro Israele.