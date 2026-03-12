Guerra del Golfo, il petrolio sopra i 100 dollari. Trump: «Lo stretto di Hormuz? Tutto ok» – La diretta

Tre marinai intrappolati in una nave colpita dai Pasdaran. Missili di Teheran contro il Qatar e Dubai

Nel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle riserve. Il prezzo del Brent del Mare del Nord, il benchmark globale per il petrolio, è salito del 9,3% a 100,50 dollari al barile, mentre il WTI, il benchmark statunitense, ha raggiunto i 94,92 dollari, in rialzo dell’8,8%. Intanto tre marinai sono intrappolati nella nave attaccata dai Pasdaran nello Stretto di Hormuz. Dove invece secondo il presidente Trump è tutto ok. Teheran ha lanciato anche missili contro il Qatar e Dubai.