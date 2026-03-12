Meloni chiama Schlein, la telefonata del disgelo dopo lo scontro in aula sull’Iran. La segretaria del Pd: «Ci aggiorneremo spesso sul Medio Oriente»

Il colloquio arriva dopo giorni di tensioni tra la premier e la leader dell’opposizione, culminate nel botta e risposta durante il dibattito in Parlamento per le comunicazioni della premier sulla crisi iraniana

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein per fare il punto sulla situazione internazionale. «Siamo rimaste d’accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione, quella che riguarda il conflitto in Medio Oriente, molto preoccupante anche in riferimento all’attacco che c’è stato alla nostra base a Erbil», ha riferito Schlein a margine di un’iniziativa a Venezia. La telefonata arriva dopo giorni di tensioni tra la premier e la leader dell’opposizione. Il confronto politico si era acceso in seguito all’appello all’unità sulla crisi in Iran lanciato dalla presidente del Consiglio. Un invito al quale i partiti del fronte progressista avevano risposto con scetticismo, parlando di «farsa» in riferimento al precedente confronto sul salario minimo e accusando il governo di una «finta apertura».

La telefonata dopo il gelo tra Meloni e Schlein

Alla replica dell’opposizione era seguita una nota di Meloni, che aveva respinto le accuse. «Se non vi è disponibilità da parte dell’opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali». Schlein, però, aveva continuato a mantenere una certa distanza dalle posizioni della premier. «Meloni fa tutto da sola, ieri il nostro capogruppo Boccia, rispondendogli in Aula ha detto: noi ci siamo, come ci siamo sempre stati. Ricordo che a giugno, quando ci fu il primo attacco, fui io a chiamare la Presidente del Consiglio, quindi noi ci siamo. Il punto è che prima di tutto deve posare la clava», aveva replicato la segretaria dem. Ora la telefonata di disgelo.