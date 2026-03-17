La strage dell’ospedale a Kabul: almeno 400 morti. I talebani incolpano il Pakistan – I video

I talebani: era un nosocomio per i tossicodipendenti. Islamabad: erano installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo

Almeno 400 morti e 250 feriti in un raid aereo del Pakistan contro un ospedale a Kabul. Lo ha fatto sapere un portavoce del governo talebano. Il Pakistan ha detto di aver «colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo». Secondo gli afghani si trattava invece di un nosocomio per la riabilitazione dei tossicodipendenti. Il raid aereo è avvenuto poche ore dopo che la Cina aveva affermato di rimanere pronta a proseguire gli sforzi per allentare le tensioni tra le nazioni islamiche dell’Asia meridionale. E aveva esortato entrambe a evitare un’ulteriore espansione del conflitto e a tornare al tavolo delle trattative.

La guerra tra Afghanistan e Pakistan

Il conflitto iniziato il mese scorso è il più grave mai verificatosi tra i due paesi, che condividono un confine di 2.600 km. Nonostante i tentativi di mediazione e di porre fine ai combattimenti da parte di paesi amici, tra cui la Cina, il conflitto continua. L’escalation arriva in un contesto di più ampia instabilità nella regione, dove gli attacchi israelo-americani contro l’Iran e le rappresaglie di Teheran hanno fatto precipitare il Medio Oriente in una crisi. Il luogo dell’incidente, una struttura a un solo piano, annerita dalle fiamme, mostra i segni del fuoco. In altri punti gli edifici erano ridotti a cumuli di legno e metallo, con solo pochi letti a castello ancora intatti, mentre coperte, effetti personali e lenzuola erano sparsi ovunque.

«Le persone stavano bruciando»

«Quando sono arrivato (ieri sera), ho visto che tutto bruciava, le persone stavano bruciando», ha raccontato a Reuters l’autista di ambulanza Haji Fahim. «La mattina presto mi hanno richiamato dicendomi di tornare perché ci sono ancora corpi sotto le macerie». Ambulanze e veicoli della polizia erano parcheggiati vicino al cancello della struttura danneggiata, che un cartello identificava come un ospedale per la cura della tossicodipendenza con mille posti letto, mentre il personale di sicurezza presidiava la zona. Hamdullah Fitrat, vice portavoce dei talebani, ha dichiarato che l’attacco aereo è avvenuto alle 21:00 (16:30 GMT) di lunedì 16 marzo e ha preso di mira l’ospedale statale Omid. «Gran parte dell’ospedale è stata distrutta e si teme un elevato numero di vittime», ha affermato in un post su X. «Purtroppo, il numero dei morti ha raggiunto finora quota 400, con circa 250 feriti».

Il Pakistan nega

Il ministero dell’informazione e della radiodiffusione pakistano ha affermato che l’affermazione dei talebani afghani era una «distorsione dei fatti». In un post pubblicato nella notte, si legge:

«Il Pakistan prende di mira gli obiettivi in ​​modo preciso e accurato per garantire che non vengano inflitti danni collaterali. Questa errata rappresentazione dei fatti, secondo cui una struttura di riabilitazione per tossicodipendenti cerca di fomentare l’opinione pubblica, coprendo il sostegno illegittimo al terrorismo transfrontaliero».

L’ospedale Omid

L’ospedale Omid è stato fondato nel 2016 e ha curato centinaia di persone, offrendo loro anche corsi di formazione professionale come sartoria e falegnameria per renderle più occupabili, secondo quanto riportato dai media locali. I combattimenti tra i due paesi dell’Asia meridionale, un tempo stretti alleati, sono scoppiati il mese scorso con raid aerei pakistani in Afghanistan che, secondo Islamabad, avevano come obiettivo le roccaforti dei militanti. L’Afghanistan ha definito gli attacchi una violazione della propria sovranità, mirata ai civili, e ha lanciato a sua volta degli attacchi. Entrambe le parti hanno affermato di aver inflitto gravi danni all’altra, ma non è stato possibile effettuare verifiche indipendenti.

Islamabad contro Kabul

Islamabad sostiene che Kabul offra rifugio ai militanti che lanciano attacchi contro il Pakistan. I talebani negano l’accusa, affermando che la lotta al terrorismo è un problema interno del Pakistan.

Richard Bennett, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Afghanistan, si è detto «costernato» dalle recenti notizie di attacchi aerei pakistani e delle conseguenti vittime civili. «Le mie condoglianze. Esorto le parti a ridurre la tensione, a esercitare la massima moderazione e a rispettare il diritto internazionale, compresa la protezione dei civili e delle infrastrutture civili come gli ospedali», ha dichiarato in un post su X.

Foto copertina da: Al Jazeera English