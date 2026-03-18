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Gigi D’Alessio sarà giudice al serale di “Amici”. Maria De Filippi interrompe il concerto per annunciarlo – Il video

18 Marzo 2026 - 16:58 Francesca Milano e Ugo Milano
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Durante il concerto a Roma la conduttrice è salita sul palco per consegnare al cantante la felpa ufficiale del programma

Gigi D’Alessio sarà uno dei giudici del serale di “Amici” che parte sabato. L’annuncio è avvenuto durante il concerto romano del cantautore: sul palco è arrivata, a sorpresa, Maria De Filippi che ha consegnato a D’Alessio una felpa di “Amici”: «Sono venuta per portarti una cosa» ha detto lei, chiedendo di potersi sedere su un gradino. «Sarai un giudice del serale di Amici».

Il programma in tv

Il serale di “Amici” inizierà sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Ad aver accesso alla fase finale del talent show sono 17 allievi (7 ballerini e 10 cantanti) divisi in tre squadre. Il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composto da Plasma, Caterina, Elena, Riccardo, Emiliano, Nicola e Antonio. La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli è formata da Alessio, Kiara, Opi, Gard e Valentina. La terza quadra, capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, schiera Angie, Michele, Simone, Lorenzo e Alex.

Gli altri giudici

Secondo Adnkronos, oltre a Gigi D’Alessio ci saranno altri tre giudici: la ballerina Elena D’Amario, il personaggio tv Cristiano Malgioglio e il conduttore Alessandro Cattelan.

Gigi tra Amici e concerti

Oltre all’impegno su Canale 5, Gigi D’Alessio avrà un tour da gestire: le prime due date a Roma (ieri, 17 marzo, e oggi, 18 marzo) sono andate sold out. Ci saranno poi dieci concerti a giugno nella cornice della Reggia di Caserta, ma anche tappe a Bari, Firenze, Milano, Bologna, Padova, Ancona, Messina. Bergamo, Reggio Calabria e Casalecchio di Reno.

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