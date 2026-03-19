Giappone, fioritura dei ciliegi in anticipo di cinque giorni sulle previsioni. Come funziona la cerimonia che stabilisce l’inizio della stagione dei sakura

L'annuncio ufficiale della fioritura viene dato quando si osservano cinque o sei fiori su un ciliegio Somei Yoshino, utilizzato come punto di riferimento, nel santuario Yasukuni di Tokyo

In genere sono puntuali come i treni giapponesi, ma quest’anno sono arrivati con ben cinque giorni di anticipo. Sono i sakura, i fiori di ciliegio diventati il simbolo della primavera giapponese. L’Agenzia meteorologica giapponese ha annunciato che a Tokyo la fioritura è iniziata in anticipo rispetto alle previsioni, che fissavano la data al 24 marzo. L’annuncio ufficiale della fioritura viene dato quando si osservano cinque o sei fiori su un ciliegio Somei Yoshino che si trova nel santuario Yasukuni di Tokyo, utilizzato come punto di riferimento.

Una bellezza che dura solo una settimana

La varietà di ciliegio in fiore più popolare in Giappone, il Somei Yoshino, sarebbe stata diffusa nel Paese da vivaisti provenienti dal villaggio di Somei, nell’attuale distretto di Komagome, verso la fine del periodo Edo, che andava dal 1603 al 1867. Questa è la varietà la più famosa e diffusa: può infatti essere vista in gran parte del Giappone, ma non a Hokkaido e a Okinawa. I suoi fiori, che rappresentano la fugacità della bellezza nella cultura giapponese e sono associati al concetto di Mono no Aware, o sensibilità estetica, sfioriscono dopo appena una settimana.

Le altre varietà

Non è però l’unica varietà del Paese: i sakura, nome giapponese dei fiori di ciliegio, sarebbero oltre 600 diversi tipi. La varietà Yamazakura, altrimenti nota come “Sakura di montagna” e tipica delle regioni montuose nel centro del Giappone, sarebbe esteticamente molto simile ai Somei Yoshino, ma durerebbe di più: fino a due settimane. Il posto perfetto per vedere i suoi fiori sarebbe il Monte Yoshino, nella Prefettura di Nara. Gli Shidare-zakura, o “sakura piangenti”, sarebbero conosciuti per la forma spiovente dei loro rami, che arrivano a lambire il suolo, e sono il fiore ufficiale della prefettura di Kyoto. Le località consigliate per vederli sarebbero il templio Heian a Kyoto e quello di Mishima Taisha(Fukuoka). Ci sarebbe poi la Yaezakura: il termine definisce in generale tutti i fiori di ciliegio con più di cinque petali, anche se se ne trovano varietà anche con 30-50 petali. Si contraddistingue per avere un colore molto acceso, per quanto se ne trovino anche bianchi. Inoltre, la sua fioritura durerebbe più a lungo di tutte le altre tipologie: circa un mese. Infine, esiste la variante Kawazuzakura, che fiorisce a febbraio invece che a marzo e si trova nella prefettura di Shizuoka, sulla penisola di Izu.

App, mappe e siti web per monitorare la fioritura

Per essere certi del periodo di fioritura, esistono molte app e siti web, che riportano mappe aggiornate, regione per regione, con le date previste per l’evento. Le diverse tempistiche sono chiaramente legate a questioni di natura climatica. I fiori di ciliegio vengono considerati infatti una sorta di sintomo delle condizione climatiche e della salute ambientale del Giappone, tanto che ad essere incaricata del loro monitoraggio è proprio l’Agenzia meteorologica giapponese.

La cerimonia di apertura della stagione al santuario Yasukuni di Tokyo

C’è un cerimoniale molto specifico che viene seguito in occasione della conferma dell’arrivo della stagione della fioritura in Giappone. Un membro del JMA (Japan Meteorological Agency) arriva al Santuario Yasukuni, a Tokyo, e davanti a giornalisti e curiosi esegue il controllo ufficiale sull’albero campione, per sancire il via alla stagione della fioritura. I fiori di ciliegio sbocciati devono essere 5 o 6 fiori e vengono contati sull’albero campione, lo hyōbon-ki, sul quale è affissa una targa che recita: «Ciliegio (Somei Yoshino) a scopo di osservazione. La regione di Tokyo ha designato questo esemplare»