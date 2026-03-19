Trump e la battuta (gaffe) con la premier giapponese su Pearl Harbor: «Volevamo l’effetto sorpresa» – Il video

Il presidente Usa: «Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete avvisato, eh?». Ma la premier Takaichi non sembrava così divertita

Voleva scatenare una risata, ma dall’espressione dell’ospite giapponese è suonata più come una gaffe. Donald Trump, rispondendo nello Studio Ovale alla domanda di un giornalista giapponese sul perché gli Stati Uniti non avessero informato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran, ha replicato: «Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor, eh?». Dalla sua espressione, la premier Sanae Takaichi non è sembrata gradire la battuta del presidente americano.

La faccia della premier giapponese

L’importanza di Pearl Harbor (su cui c’è poco da scherzare)

L’attacco di Pearl Harbor fu un’operazione aeronavale a sorpresa condotta dalla Marina Imperiale Giapponese contro la base Usa nel Pacifico, avvenuta all’alba del 7 dicembre 1941. Fu un’azione militare che determinò l’ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. L’allora presidente Usa Franklin D. Roosevelt la bollò come «il giorno dell’infamia», in cui persero la vita oltre 2mila e 400 persone, con oltre mille militari statunitensi feriti. Quel giorno oltre 180 velivoli militari Usa furono eliminati nei loro parcheggi.