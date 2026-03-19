Consiglio europeo, Meloni incontra i leader Ue. Sul tavolo revisione delle tasse green, ma anche la crisi su Hormuz, Gaza e Libano – La diretta
I prezzi dell’energia, schizzati, dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran e la decisione di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz, sono sul tavolo del Consiglio europeo, in programma il 19 e 20 marzo a Bruxelles. Secondo il dossier redatto dal Servizio per i rapporti con l’Ue della Camera la questione medio orientale sarà al centro delle discussioni.
I programmi della giornata
I leader avranno un primo scambio di opinioni con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. A seguire si parlerà di Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky che si collegherà in videoconferenza. I punti successivi all’ordine del giorno sono la situazione in Medio Oriente e il pranzo di lavoro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I dibattiti sulla competitività e l’Euro summit si svolgeranno nel pomeriggio e in serata. Infine, si terrà una discussione sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) durante la cena
Meloni incontra Merz e il belga de Wever
Prima dei primi vertici Giorgia Meloni, il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il Primo Ministro belga Bart de Wever si sono incontrati proprio per parlare della situazione sul mercato globale delle fonti energetiche e sulle possibili iniziative da adottare rapidamente per contenere la spinta dei prezzi. Una prima azione c’è stata da parte del governo italiano che ieri, nell’ultimo consiglio dei ministri, ha deciso per un taglio delle accise di 25 centesimi a litro per venti giorni. «Sono state allo stesso tempo discusse le priorità da promuovere congiuntamente in tema di semplificazione, mercato unico e investimenti», riporta una nota di Palazzo Chigi.