Consiglio europeo, Meloni incontra i leader Ue. Sul tavolo revisione delle tasse green, ma anche la crisi su Hormuz, Gaza e Libano – La diretta

Prima dell'avvio delle discussioni il punto della premier italiana con il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il Primo Ministro belga Bart de Wever

I prezzi dell’energia, schizzati, dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran e la decisione di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz, sono sul tavolo del Consiglio europeo, in programma il 19 e 20 marzo a Bruxelles. Secondo il dossier redatto dal Servizio per i rapporti con l’Ue della Camera la questione medio orientale sarà al centro delle discussioni.

I programmi della giornata

I leader avranno un primo scambio di opinioni con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. A seguire si parlerà di Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky che si collegherà in videoconferenza. I punti successivi all’ordine del giorno sono la situazione in Medio Oriente e il pranzo di lavoro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I dibattiti sulla competitività e l’Euro summit si svolgeranno nel pomeriggio e in serata. Infine, si terrà una discussione sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) durante la cena