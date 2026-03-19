Hittler contro Zielinski: la curiosa sfida per un municipio in Francia

Il primo cittadino in carica: mi prendono in giro da tutta la vita, ma ora è troppo

Una piccola cittadina francese è diventata virale su internet perché il suo sindaco, che si ricandida alle elezioni comunali di domenica, si chiama Hittler. E uno dei suoi due avversari invece si chiama Zielinski. «È diventato tutto così folle», ha detto Charles Hittler, sindaco di Arcis-sur-Aube (2.785 abitanti), in un colloquio con la BBC. «Per tutta la vita mi è capitato che qualcuno facesse qualche battuta sul mio nome. A volte la gente disegnava i baffi sui miei manifesti elettorali. Non è mai stato un grosso problema. Ma ora la situazione è fuori controllo. Ho visto articoli online che dicono ‘Il 37% degli abitanti di Arcis sono hitleriani!’. Mia moglie è in lacrime».

I meme

I social media francesi sono stati invasi da post “umoristici” sulla battaglia tra il defunto dittatore tedesco Adolf Hitler e l’eroe ucraino dei giorni nostri Volodymyr Zelensky. Ma adesso, secondo il primo cittadino in carica, si sta esagerando: «Se la gente parlasse della città e delle nostre politiche, sarebbe un altro discorso. Ma a loro interessa solo il nostro nome», ha detto. Ma lui non ha mai deciso di cambiare il suo cognome: «La mia famiglia proviene dall’Alsazia settentrionale e mio padre era un pastore. Durante la guerra fu deportato in Germania nell’ambito del programma di lavoro forzato. Dopo il suo ritorno, conobbe mia madre. Tutti gli dicevano: ‘Devi cambiare nome’. Era il 1949. La guerra era un ricordo ancora fresco. Ma sarebbe stata una gran seccatura burocratica e sarebbe costata un sacco di soldi, quindi non lo fecero».

Il cognome Hittler in Francia

Il sindaco dice che in Francia sono rimasti in pochi ad avere il suo cognome. Anche perché i suoi cugini Hittler in Alsazia hanno avuto solo figlie femmine. Mentre uno dei suoi figli pronuncia il nome “Hit-lay” per evitare imbarazzo e i suoi nipoti hanno preso il cognome delle loro madri. Ciò nonostante, una sua figlia e sua nuora si candideranno alle elezioni municipali di altre città francesi conservando il cognome Hittler. «Una volta che diventi famoso, il nome inizia a non avere più importanza. La gente guarda alla persona che si cela dietro il nome. Per i miei familiari, ero semplicemente ‘Monsieur Charles’. Così ho deciso di mantenerlo», ha detto.

Destra contro sinistra

Charles Hittler guida una lista di centro-destra ad Arcis-sur-Aube. Il suo avversario Zielinski milita nel movimento di estrema destra Patriot. Alle elezioni nazionali di solito il Rassemblement National, partito di estrema destra, riscuote un buon successo nell’area, che si trova a circa 160 km a sud-est di Parigi. Antoine Renault-Zielinski, 28 anni, è un funzionario doganale arrivato di recente ad Arcis. La seconda parte del suo nome deriva da sua madre, di origini polacche. «Domenica ho iniziato a vedere circolare messaggi con i nostri nomi su X e ho pensato che fosse solo uno scherzo stupido. Ma gradualmente mi sono reso conto che tutti parlano di noi! Capisco perché la gente lo trovi divertente. Personalmente non mi fa ridere, ma non mi dà nemmeno fastidio. Sarebbe meglio se si parlasse di Arcis per altri motivi, ma almeno siamo sulla mappa», ha detto.