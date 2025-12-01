Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
ESTERIAdolf HitlerAfDGermaniaNeonazismo

«Parla come Hitler». Il giovane candidato tedesco imbarazza i vertici dell’AfD: «Va espulso dal partito»

01 Dicembre 2025 - 09:14 Alba Romano
embed
alexander eichwald discorso afd hitler
alexander eichwald discorso afd hitler
Il discorso di Alexander Eichwald all'evento di "Generazione Germania" è diventato virale sui social. E i due leader di AfD hanno subito preso le distanze

La “r” arrotata, lo sguardo truce, i movimenti del corpo e delle braccia studiati alla perfezione: tutto rimanda ad Adolf Hitler. È polemica in Germania sul discorso di Alexander Eichwald, che nel weekend ha parlato al congresso dei giovani di Alternative für Deutschland – una formazione politica di estrema destra, al momento al primo posto nei sondaggi nazionali – a Giessen. La sua apparizione è diventata virale sui social, fra indignazione e proteste. E anche se tra il pubblico in sala qualcuno ha pensato pure di applaudire, i vertici del partito hanno subito preso le distanze dal personaggio e meditano ora la sua espulsione dal gruppo.

L’imbarazzo dei vertici di AfD

All’indomani della performance all’evento di AfD, che ha segnato la nascita dell’organizzazione giovanile “Generazione Germania”, i tedeschi si chiedono: ma chi diavolo è Alexander Eichwald. Oltre a prendere la parola, il giovane si è anche candidato per entrare nel direttivo della giovanile di AfD: dodici voti li ha presi, ma non è stato eletto. E ora sono gli stessi leader del partito, Tino Chrupalla e Alice Weidel, a ordinare un’inchiesta interna per capire chi sia davvero Eichwald, iscritto al partito solo da pochi mesi. «Che si tratti di un provocatore di sinistra, di un informatore o semplicemente di un pazzo, chi si comporta in questo modo non ha nulla a che fare con l’AfD e la sua organizzazione giovanile», ha dichiarato Jean Pascal Hohm, neo leader di Generazione Germania. «Sto preparando una procedura di espulsione dal partito contro Eichwald», gli ha fatto eco Michel Schneidermann, capogruppo di AfD nel consiglio comunale di Herford.

Il discorso ultranazionalista di Eichwald

Prima di entrare in politica, o perlomeno di provarci, Eichwald si è cimentato senza successo con la musica con lo pseudonimo Alex Oak. Quando i giornalisti tedeschi gil hanno chiesto se avesse pronunciato il suo discorso seriamente, lui ha semplicemente confermato: «Sí». Ma al di là dei modi, anche i contenuti del discorso tenuto dal giovane esponente dell’AfD sembravano usciti dal Terzo Reich: «Condividiamo tutti l’amore e la fedeltà per la Germania», ha gridato incitando a «proteggere il nostro popolo, la nostra patria, la nostra cultura». E ancora: «Mai più un tedesco dovrà vergognarsi di essere tedesco». 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Tre attivisti italiani aggrediti in casa da coloni israeliani: «Noi presi a calci, ci hanno detto di non tornare». Netanyahu chiede la grazia: di cosa è accusato e cosa rischia

2.

Strage a una festa di compleanno in California, almeno 4 morti: «Tra le vittime anche bambini». Il sospetto dell’agguato – Il video

3.

Ghislaine Maxwell e i privilegi da Vip in carcere: carta igienica illimitata, pet therapy e pasti speciali. Com’è cambiata la detenzione dopo la visita dell’avvocato di Trump

4.

Metteva diuretici nei caffè ai colloqui di lavoro del ministero e impediva di andare al bagno: la denuncia di 250 donne contro un ex funzionario francese

5.

«Con le questioni di genere l’Onu ha perso la bussola: serve la pace», il capo dell’agenzia atomica Grossi si candida a segretario (con l’appoggio dell’Italia)

leggi anche
naomi seibt afd germania anti greta asilo Usa
ESTERI

Naomi Seibt, l’anti-Greta tedesca che chiede asilo agli Usa: «Gli antifa mi minacciano di morte»

Di Alessandro D’Amato
buchenwald neonazisti afd
ATTUALITÀ

«Svastiche sui muri, risate e selfie nei forni crematori». L’allarme del direttore del memoriale di Buchenwald, l’ideologia neonazista e il fattore Afd

Di Alba Romano
afd morti candidati nordreno vestfalia alice weidel
ESTERI

Germania la strana storia dei sei candidati di Afd alle elezioni morti all’improvviso: «La statistica dice che è impossibile»

Di Alessandro D’Amato
alice weidel intervista manifestanti
ESTERI

La stravagante e rumorosa protesta contro la leader di estrema destra AfD Alice Weidel – I video

Di Puente David