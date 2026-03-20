La commissione federale delle Belle Arti Usa ha dato il suo ok alla coniazione per celebrare il 250esimo anniversario degli Usa. I membri tutti nominati dal presidente

Una Commissione federale delle Belle arti ha dato il suo benestare all’iconografia di una moneta d’oro commemorativa con l’immagine di Donald Trump. La moneta sarà coniata per celebrare il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Tutti i membri della commissione sono stati nominati dal presidente. Dopo aver esaminato diversi bozzetti, la Commissione ha approvato un modello che raffigura il presidente Usa in piedi con i pugni chiusi e appoggiato a una scrivania con un’espressione che viene definita «determinata».

La moneta d’oro di Donald Trump

Sul rovescio, la moneta da collezione mostra un’aquila, simbolo degli Stati Uniti. Il prezzo di vendita al dettaglio non è ancora stato annunciato, ma articoli simili sono offerti a oltre 1.000 dollari dalla Zecca degli Stati Uniti. «In vista del nostro 250 anniversario, siamo lieti di realizzare monete che simboleggiano lo spirito del nostro Paese e della nostra democrazia», ha spiegato il Tesoriere dello Stato, Brandon Beach, all’agenzia di stampa Afp: «E non c’è ritratto più iconico per queste monete di quello del nostro presidente».

Come monarchi e dittatori

Chamberlain Harris, assistente della Casa Bianca nominata da Trump nella commissione quest’anno, ha affermato che il presidente preferirebbe una moneta più grande possibile. «Più grande è, meglio è», ha detto poco prima che la moneta venisse approvata dall’intera commissione. La Zecca degli Stati Uniti produrrà ora le dimensioni definitive per la moneta. Trump ha già approvato il disegno e si prevede che il Segretario del Tesoro Scott Bessent ordinerà la coniazione. La decisione ha suscitato critiche da parte di alcuni democratici e membri di un’altra commissione federale per le arti. «Monarchi e dittatori mettono i loro volti sulle monete, non i leader di una democrazia», ha dichiarato a Reuters Jeff Merkley, senatore democratico degli Stati Uniti.

Il taglio da un dollaro

L’amministrazione Trump ha anche proposto un’altra moneta da un dollaro con l’immagine di Trump che dovrebbe entrare in circolazione quest’anno. Ma violerebbe una legge che vieta di raffigurare l’immagine di un presidente in carica o di un ex presidente su una moneta da un dollaro fino a tre anni dopo la sua morte. Esiste tuttavia una potenziale scappatoia per quanto riguarda la moneta d’oro. A differenza di quella da un dollaro, che sarebbe in circolazione, la moneta d’oro è una moneta da collezione non destinata alla circolazione.