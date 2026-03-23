L’Iran, lo stretto di Hormuz e le centrali elettriche: «Il rischio è la peggior crisi energetica da decenni» – La diretta
L’ultimatum lanciato da Donald Trump a Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico per le forniture globali di idrocarburi, scade oggi, il 24esimo giorno di guerra contro l’Iran. Mentre Israele si prepara a «diverse altre settimane di combattimenti». Se Teheran non riaprirà questa via navigabile quasi paralizzata entro stasera, il presidente americano ha minacciato di «colpire e distruggere» le centrali elettriche iraniane: «Cominciando dalla più grande». L’Iran ha avvertito che chiuderà completamente lo stretto, un passaggio marittimo cruciale attraverso il quale transita normalmente quasi il 20% degli idrocarburi mondiali. E secondo Fatih Birol, capo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, questo porterà alla peggiore crisi energetica da decenni.
Iran: missili contro Riad
Due missili balistici sono stati lanciati verso Riad. Lo rende noto il ministero della Difesa saudita, sottolineando che uno dei due missili è stato intercettato, mentre l’altro è caduto in una zona disabitata.
Idf: ondata di attacchi
L’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato «una massiccia ondata di attacchi aerei contro le infrastrutture governative iraniane a Teheran». Secondo quanto dichiarato dall’Idf, gli attacchi sono diretti contro «infrastrutture legate al regime terroristico iraniano». Intanto in raid su una sede di un’emittente televisiva nel sud dell’Iran ha causato almeno un morto e un ferito. Lo riporta la televisione di stato di Teheran. «Il trasmettitore AM da 100 kilowatt del Centro radiotelevisivo del Golfo Persico è stato attaccato dall’esercito terroristico sionista-americano», ha riferito l’emittente statale della Repubblica islamica dell’Iran. «In questo attacco, che violava il diritto internazionale, un collega della sicurezza del centro è stato ucciso e un’altra persona è rimasta ferita».
La crisi energetica
La guerra in Medio Oriente potrebbe portare il mondo ad affrontare «la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni». Lo ha affermato Fatih Birol, capo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, definendo la situazione «molto grave. Molti di noi ricordano le due crisi petrolifere consecutive degli anni ’70. In quel periodo, in ciascuna delle crisi, il mondo ha perso circa cinque milioni di barili al giorno, e in entrambe insieme, 10 milioni di barili al giorno», ha dichiarato Birol al National Press Club nella capitale australiana. «Ad oggi, abbiamo perso 11 milioni di barili al giorno, quindi più di due grandi shock petroliferi messi insieme», ha affermato.
Secondo Birol «nessun Paese sarà immune» ai suoi effetti. «L’economia globale si trova oggi ad affrontare una minaccia gravissima e spero vivamente che questo problema venga risolto al piu’ presto”, ha dichiarato Birol al National Press Club a Sydney in Australia. «Nessun Paese sarà immune agli effetti di questa crisi se continuerà ad andare in questa direzione. Pertanto, è necessario uno sforzo globale», ha sottolineato.
Esplosioni a Teheran
Esplosioni in corso a Teheran. Lo riferisce Iran International, aggiungendo che le segnalazioni di forti boati provengono da parte di cittadini di diverse città iraniane, tra cui della capitale. Il sito di informazione sottolinea che una forte esplosione è stata udita a Teheran intorno alle 03:00 del mattino. Poco dopo, intorno alle 03:15, sono state segnalate tre forti esplosioni nella zona nord-est di Teheran e nei pressi dell’Università Imam Hossein. Allo stesso tempo, anche i cittadini della zona di Azgol hanno riferito di aver udito una forte esplosione accompagnata da una scossa. Si legge, inoltre, che sono state segnalate potenti esplosioni anche a Bushehr nei pressi della base aerea e dell’aeroporto.