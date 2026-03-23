L’Iran, lo stretto di Hormuz e le centrali elettriche: «Il rischio è la peggior crisi energetica da decenni» – La diretta

Oggi scade l'ultimatum di Trump. I pasdaran pronti a rispondere agli attacchi. Intanto piovono missili su Riad e Teheran è sotto attacco da parte dell'Idf

L’ultimatum lanciato da Donald Trump a Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico per le forniture globali di idrocarburi, scade oggi, il 24esimo giorno di guerra contro l’Iran. Mentre Israele si prepara a «diverse altre settimane di combattimenti». Se Teheran non riaprirà questa via navigabile quasi paralizzata entro stasera, il presidente americano ha minacciato di «colpire e distruggere» le centrali elettriche iraniane: «Cominciando dalla più grande». L’Iran ha avvertito che chiuderà completamente lo stretto, un passaggio marittimo cruciale attraverso il quale transita normalmente quasi il 20% degli idrocarburi mondiali. E secondo Fatih Birol, capo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, questo porterà alla peggiore crisi energetica da decenni.