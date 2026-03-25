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Tensioni nel governo, il presidente della Camera, gli auguri di Pasqua e la citazione del Papa: «Nessuna caduta è definitiva»

25 Marzo 2026 - 15:07 Federico D’Ambrosio
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auguri pasqua fontana
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La citazione scelta da Lorenzo Fontana è di Papa Leone XVI e viene da una udienza generale a San Pietro. Ma il riferimento all'attualità sembra immediato

Il clima nella maggioranza di governo non è certamente dei più semplici. Dopo la sconfitta al Referendum, infatti, nel centrodestra si è acceso un clima di grande tensione, con le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi e la richiesta di un passo indietro a Daniela Santanchè, da parte di Giorgia Meloni.

Forse per sdrammatizzare la situazione, forse per portare davvero un augurio alla propria maggioranza, fatto sta che Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha scelto di portare ai parlamentari un augurio che sembra perfetto per la fase politica. Con una citazione di Papa Leone XVI certo, ma azzeccata per il momento: «Nessuna caduta è definitiva, nessuna notte è eterna, nessuna ferita è destinata a rimanere aperta per sempre», è la frase. La citazione viene da una udienza generale in Piazza San Pietro, dell’autunno scorso, in cui parlava dei discepoli di Emmaus. I parlamentari del suo schieramento avranno probabilmente gradito

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