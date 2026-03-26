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Scopre il tradimento del fidanzato, gli imbratta l’auto e appende le chat con l’amante: la «denuncia» pubblica ad Altamura

26 Marzo 2026 - 13:16 Alba Romano
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Foto e video dell'auto imbrattata dalla donna hanno fatto il giro del web

Rabbia e vendetta ad Altamura, nel Barese, dove una donna, scoperto il tradimento del compagno, ha deciso di rendere pubblico il torto subito. Armata di spray, ha imbrattato la Bmw dell’ex partner: sulla fiancata ha scritto «traditore», mentre sulla parte posteriore dell’auto «m****». Non solo, la donna ha attaccato sui vetri dell’auto numerose stampe delle conversazioni in chat tra l’uomo e quella che sarebbe la sua amante, offrendo così prove dirette del tradimento.

Il gesto mentre l’uomo era al lavoro

Secondo quanto riportato, l’episodio si è verificato mentre l’uomo era al lavoro. Le immagini e i filmati dell’auto imbrattata dalla donna hanno rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione dei passanti e trasformando la vicenda in un fatto di dominio pubblico.

Foto copertina: FACEBOOK

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