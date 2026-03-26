Chat Control, il Parlamento europeo boccia la proroga: la privacy resta (per ora) intatta

La decisione impedisce, per ora, l’entrata in vigore di un sistema di sorveglianza sulle app di messaggistica come Whatsapp e Telegram

Il Parlamento europeo ha respinto la proroga del cosiddetto Chat Control, la normativa che consente alle piattaforme digitali di scansionare i messaggi degli utenti alla ricerca di materiale pedopornografico. Con 311 voti contrari, 228 favorevoli e 92 astenuti, l’Eurocamera ha bloccato l’estensione della deroga alle norme europee sulla privacy. La deroga in scadenza il 3 aprile serviva come strumento ponte in attesa del regolamento definitivo, ma la bocciatura segna una vittoria temporanea per la privacy dei cittadini e ferma l’entrata in vigore. La decisione del Parlamento riflette la volontà di proteggere la privacy dei cittadini e la crittografia end-to-end, evitando una sorveglianza indiscriminata, ma lascia aperto il rischio di un vuoto normativo che potrebbe complicare l’azione delle piattaforme e delle forze dell’ordine.

Rischi tecnici e privacy

Al centro delle polemiche c’è la scansione lato client (client-side scanning), una tecnologia che analizzerebbe testi, immagini e video direttamente sui dispositivi degli utenti prima della crittografia end-to-end. Secondo gli esperti di sicurezza e le organizzazioni per i diritti digitali, questo sistema creerebbe una backdoor vulnerabile ad hacker e governi, generando milioni di falsi positivi e colpendo cittadini innocenti senza garantire un’efficace protezione dai criminali. Inoltre, i criminali potrebbero aggirare facilmente il sistema spostandosi su canali non ufficiali o piattaforme decentralizzate, rendendo inefficace la sorveglianza indiscriminata.

Il futuro della normativa e della privacy

La bocciatura obbliga ora la Commissione europea a riformulare integralmente il Chat Control, lasciando l’Europa divisa tra la necessità di proteggere i minori e quella di tutelare i diritti fondamentali. La sfida politica sarà trovare un equilibrio, ma cercando di evitare strumenti di sorveglianza. La posta in gioco riguarda anche il mercato delle app di messaggistica e servizi come Signal e Telegram che potrebbero decidere di uscire dal mercato europeo piuttosto che compromettere la propria crittografia, aprendo scenari complessi per la sicurezza digitale e la libertà di comunicazione in Europa. I prossimi negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione determineranno se il regolamento definitivo riuscirà a conciliare la protezione dei minori con la tutela della libertà di comunicazione, evitando strumenti di sorveglianza generalizzata.