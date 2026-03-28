Fabrizio Corona e Alfonso Signorini: «Una nuova puntata in arrivo»

Il tribunale riforma la prima decisione sui contenuti delle puntate. E critica il sequestro del materiale

Fabrizio Corona gode del diritto di critica anche se non è un giornalista. E quindi il sequestro urgente e integrale dei contenuti di Falsissimo dedicati ad Alfonso Signorini viola in parte la libertà di espressione. Questo, scrive oggi Il Giornale, dice il tribunale di Milano che in una nuova ordinanza ha riformato la decisione del 26 gennaio scorso. Secondo i giudici resta in piedi l’ordine di rimuovere dal web i contenuti offensivi, come la frase «lurido porco» o gli scatti con nudità. Ma tutto il resto potrà restare online. E Corona annuncia una nuova puntata di Falsissimo su Signorini.

Corona vs Signorini

La prima sezione civile del tribunale presieduta dal giudice Andrea Borrelli è una «parziale vittoria», secondo Ivano Chiesa e gli altri legali di Corona. Secondo Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che rappresentano Signorini, invece «la decisione afferma con chiarezza che la libertà di espressione non può essere utilizzata per attribuire fatti gravissimi in assenza di qualsiasi riscontro». L’ordinanza critica il provvedimento d’urgenza del 26 gennaio in molti passaggi. Tra questi l’ordine di consegnare in cancelleria tutti i supporti fisici «in possesso di Corona che contengano i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata del Signorini, nonché relativi alla corrispondenza telematica e non telematica tra questo e soggetti terzi».

Il sequestro dei supporti fisici

Per il tribunale il ricorso di Signorini è «affetto da insufficiente specificazione delle condotte di Corona ritenute diffamatorie o comunque illecite». Con una «descrizione assai scarna nella descrizione di specifici comportamenti» illeciti di Corona. Non è legittimo sequestrate tutto il materiale su Signorini in mano a Corona «anche al fine di scongiurare il rischio che il diritto garantito dall’art. 21 Cost. (anche a chi, come Corona, non è giornalista professionista) possa risultare ingiustificatamente compresso», dice l’ordinanza. Anche se la frase sul “Lurido Porco” è offensiva, visto che si tratta di un «animale noto per la sua insensibilità al sudiciume e per il cattivo odore che emana», né accusarlo della responsabilità di ricatti sessuali «come se essa fosse già emersa sulla base di riscontri inconfutabili».

La nuova puntata

Resta valido in ogni caso il blocco dei canali Meta (Facebook e Instagram). Per i quali il ricorso sarà più complicato. E Corona su X annuncia una nuova puntata sul caso per il 6 aprile alle 21.