Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
CULTURA & SPETTACOLODiffamazioneFabrizio CoronaInchiesteMario AdinolfiMediasetSocial media

Mediaset fa causa a Mario Adinolfi, guai per i post su Corona e Signorini: lo strappo dopo l’Isola dei famosi per i «metodi ricattatori»

05 Marzo 2026 - 21:26 Ugo Milano
embed
mediaset causa adinolfi corona
mediaset causa adinolfi corona
Nel mirino degli avvocati di Cologno Monzese è finito anche il politico e giornalista, già naufrago dell'Isola dei famosi su Canale 5 che ora rischia grosso per quel che ha scritto e detto sul caso Corona-Signorini. E ci sarebbe anche qualche contenuto contestato su Andrea Giambruno

Continua lo scontro tra Mediaset e chi ha rilanciato sui social i video e le accuse di Fabrizio Corona. Dopo essere riuscita a ottenere da Meta il blocco degli account social dell’ex fotografo dei vip, l’azienda della famiglia Berlusconi ha deciso di intraprendere un’azione legale anche contro Mario Adinolfi. Quest’ultimo aveva condiviso sui social alcuni contenuti pubblicati da Corona, commentando la sua inchiesta che coinvolge il conduttore Alfonso Signorini. Secondo quanto emerso, lo scorso 19 febbraio l’ufficio legale di Cologno Monzese ha depositato una denuncia avviando una causa civile per diffamazione. L’accusa è quella di aver diffuso dichiarazioni ritenute lesive della reputazione dei collaboratori e della stessa Mediaset, oltre che prive di fondamento.

Chiesta la rimozione di 19 contenuti

Dopo la denuncia, è stata chiesta la rimozione di 19 contenuti tra post, video e articoli pubblicati online, nei quali Adinolfi accusava Mediaset di utilizzare «metodi ricattatori». I contenuti contestati ruotano attorno al caso Corona, ma riguardano più in generale le critiche mosse da Adinolfi al sistema mediatico legato al gruppo televisivo. «Il silenzio e l’omertà deriva dal fatto che gli attori del sistema mediatico o sono stati pagati o sperano di essere pagati, per questo tacciono o vanno contro Fabrizio Corona», aveva dichiarato il giornalista.

Nel mirino anche le frasi sul caso Giambruno

Nel mirino dell’azienda di Cologno Monzese, scrive Fanpage, sarebbero finite anche alcune affermazioni relative allo scandalo che ha coinvolto Andrea Giambruno, ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo Adinolfi, i fuorionda mandati in onda da Striscia la notizia non sarebbero stati altro che «una finta operazione e un atto di minaccia nei confronti del Presidente del Consiglio, volto a mettere all’angolo Giambruno».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo: com’è nata l’idea dei gesti di “Per sempre sì” – Il video

2.

Gino Cecchettin e la strigliata a Carlo Conti per la battuta a Sanremo, i dubbi su testi come “Per sempre sì” e il ddl stupri: «Così non funziona» – Il video

3.

Sanremo 2027, i nodi da sciogliere sulla direzione artistica di Stefano De Martino

4.

La canzone di Sal Da Vinci? «Adatta a un matrimonio della camorra». Cazzullo sotto attacco: la polemica sul vincitore di Sanremo

5.

«Nino Frassica mi ha offesa a Sanremo», Valeria Marini lascia lo studio in lacrime: perché ora pretende le scuse pubbliche – Il video

leggi anche
roberto vannacci fabrizio corona
POLITICA

Vannacci smentisce Corona: «Un partito con lui? Forse si è confuso con qualcun altro»

Di Alba Romano
fabrizio-corona-vito-coppola
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona, arriva la terza denuncia nei confronti di Signorini: «Mi aveva promesso il GF, ha provato a baciarmi e toccarmi»

Di Ugo Milano
signorini chi
CULTURA & SPETTACOLO

Alfonso Signorini molla la direzione di Chi. Ma Corona non c’entra: «Scelta maturata da anni»

Di Alba Romano
corona festival sanremo 2026
CULTURA & SPETTACOLO

Che ci fa Fabrizio Corona a Sanremo? L’ipotesi dei «festini bilaterali» che danno tanto fastidio a Elettra Lamborghini – Il video

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona prepara nuove rivelazioni, l’alert ai fan dopo il ricovero in ospedale: «Domani parlo…»

Di Ugo Milano
Fabrizio Corona ricoverato
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: «Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini…»

Di Alba Romano