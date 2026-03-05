Mediaset fa causa a Mario Adinolfi, guai per i post su Corona e Signorini: lo strappo dopo l’Isola dei famosi per i «metodi ricattatori»

Nel mirino degli avvocati di Cologno Monzese è finito anche il politico e giornalista, già naufrago dell'Isola dei famosi su Canale 5 che ora rischia grosso per quel che ha scritto e detto sul caso Corona-Signorini. E ci sarebbe anche qualche contenuto contestato su Andrea Giambruno

Continua lo scontro tra Mediaset e chi ha rilanciato sui social i video e le accuse di Fabrizio Corona. Dopo essere riuscita a ottenere da Meta il blocco degli account social dell’ex fotografo dei vip, l’azienda della famiglia Berlusconi ha deciso di intraprendere un’azione legale anche contro Mario Adinolfi. Quest’ultimo aveva condiviso sui social alcuni contenuti pubblicati da Corona, commentando la sua inchiesta che coinvolge il conduttore Alfonso Signorini. Secondo quanto emerso, lo scorso 19 febbraio l’ufficio legale di Cologno Monzese ha depositato una denuncia avviando una causa civile per diffamazione. L’accusa è quella di aver diffuso dichiarazioni ritenute lesive della reputazione dei collaboratori e della stessa Mediaset, oltre che prive di fondamento.

Chiesta la rimozione di 19 contenuti

Dopo la denuncia, è stata chiesta la rimozione di 19 contenuti tra post, video e articoli pubblicati online, nei quali Adinolfi accusava Mediaset di utilizzare «metodi ricattatori». I contenuti contestati ruotano attorno al caso Corona, ma riguardano più in generale le critiche mosse da Adinolfi al sistema mediatico legato al gruppo televisivo. «Il silenzio e l’omertà deriva dal fatto che gli attori del sistema mediatico o sono stati pagati o sperano di essere pagati, per questo tacciono o vanno contro Fabrizio Corona», aveva dichiarato il giornalista.

Nel mirino anche le frasi sul caso Giambruno

Nel mirino dell’azienda di Cologno Monzese, scrive Fanpage, sarebbero finite anche alcune affermazioni relative allo scandalo che ha coinvolto Andrea Giambruno, ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo Adinolfi, i fuorionda mandati in onda da Striscia la notizia non sarebbero stati altro che «una finta operazione e un atto di minaccia nei confronti del Presidente del Consiglio, volto a mettere all’angolo Giambruno».