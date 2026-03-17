Fabrizio Corona a processo, la decisione dei giudici per aver diffamato il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini

Il processo è stato fissato per il primo dicembre davanti al tribunale monocratico. Coinvolta anche una 25enne a cui sono contestati i reati di calunnia e minacce

Nuovo processo per Fabrizio Corona. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex re dei paparazzi con l’accusa di diffamazione nei confronti del centrocampista della AS Roma, Lorenzo Pellegrini. La vicenda riguarda anche una donna di 25 anni ed è legata a un’intervista della stessa, pubblicata sul sito Dillingernews, nella quale avrebbe accusato falsamente di stalking il calciatore giallorosso. Secondo l’accusa, la diffusione di quelle dichiarazioni avrebbe leso la reputazione del giocatore.

La calunnia e le minacce

Alla 25enne il giudice contesta anche i reati di calunnia e minacce. Il processo è stato fissato per il primo dicembre davanti al tribunale monocratico. Nella richiesta di costituzione di parte civile, Lorenzo Pellegrini aveva domandato un risarcimento di circa 100mila euro, manifestando poi, tramite il suo legale Federico Olivo, l’intenzione di devolvere l’eventuale somma in beneficenza. «Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale. Si tratta di una decisione che ritengo doverosa: la sede in cui questa vicenda verrà ora approfondita è il dibattimento», ha dichiarato l’avvocato del calciatore.

Foto copertina: ANSA | Combo Fabrizio Corona e Lorenzo Pellegrini