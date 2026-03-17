Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
CULTURA & SPETTACOLOAS RomaCalcioDiffamazioneFabrizio CoronaLazioRoma

Fabrizio Corona a processo, la decisione dei giudici per aver diffamato il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini

17 Marzo 2026 - 14:11 Ugo Milano
embed
fabrizio-corona-pellegrini-diffamazione
fabrizio-corona-pellegrini-diffamazione
Il processo è stato fissato per il primo dicembre davanti al tribunale monocratico. Coinvolta anche una 25enne a cui sono contestati i reati di calunnia e minacce

Nuovo processo per Fabrizio Corona. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex re dei paparazzi con l’accusa di diffamazione nei confronti del centrocampista della AS Roma, Lorenzo Pellegrini. La vicenda riguarda anche una donna di 25 anni ed è legata a un’intervista della stessa, pubblicata sul sito Dillingernews, nella quale avrebbe accusato falsamente di stalking il calciatore giallorosso. Secondo l’accusa, la diffusione di quelle dichiarazioni avrebbe leso la reputazione del giocatore.

La calunnia e le minacce

Alla 25enne il giudice contesta anche i reati di calunnia e minacce. Il processo è stato fissato per il primo dicembre davanti al tribunale monocratico. Nella richiesta di costituzione di parte civile, Lorenzo Pellegrini aveva domandato un risarcimento di circa 100mila euro, manifestando poi, tramite il suo legale Federico Olivo, l’intenzione di devolvere l’eventuale somma in beneficenza. «Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale. Si tratta di una decisione che ritengo doverosa: la sede in cui questa vicenda verrà ora approfondita è il dibattimento», ha dichiarato l’avvocato del calciatore.

Foto copertina: ANSA | Combo Fabrizio Corona e Lorenzo Pellegrini

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Che bravo Fulminacci, che tragedia Tony Effe e Side Baby. L’eccellente Madame, il regalo di Tosca e Consoli, l’ennesima hit di Annalisa. Le nostre recensioni

2.

Notte degli Oscar 2026, tutti i vincitori: il trionfo di One Battle after Another e Michael B. Jordan

3.

Raffaella Carrà, spunta un «figlio adottivo segreto»: chi è l’unico erede legittimo della cantante

leggi anche
mediaset causa adinolfi corona
CULTURA & SPETTACOLO

Mediaset fa causa a Mario Adinolfi, guai per i post su Corona e Signorini: lo strappo dopo l’Isola dei famosi per i «metodi ricattatori»

Di Ugo Milano
roberto vannacci fabrizio corona
POLITICA

Vannacci smentisce Corona: «Un partito con lui? Forse si è confuso con qualcun altro»

Di Alba Romano
fabrizio-corona-vito-coppola
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona, arriva la terza denuncia nei confronti di Signorini: «Mi aveva promesso il GF, ha provato a baciarmi e toccarmi»

Di Ugo Milano
signorini chi
CULTURA & SPETTACOLO

Alfonso Signorini molla la direzione di Chi. Ma Corona non c’entra: «Scelta maturata da anni»

Di Alba Romano
corona festival sanremo 2026
CULTURA & SPETTACOLO

Che ci fa Fabrizio Corona a Sanremo? L’ipotesi dei «festini bilaterali» che danno tanto fastidio a Elettra Lamborghini – Il video

Di Alba Romano