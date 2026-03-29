Iran, la guerra continua. Esplosioni a Nord di Teheran. Wp: «Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra» – La diretta
Questo è il 31esimo giorno di guerra. Un conflitto, quello tra Iran contro Israele e Usa, che non accenna a dipanarsi. Gli Houthi ieri hanno annunciato una seconda operazione contro Israele, mentre il Pakistan tenta una mediazione tra i due stati e Teheran. I rapporti di questo paese sono talmente buoni con l’Iran che 20 navi pakistane hanno ricevuto il permesso di transito nello Stretto di Hormuz. I Pasdaran intanto minacciano di colpire gli atenei americani nell’area del Golfo.
Forti esplosioni a Teheran
Due potenti esplosioni hanno scosso la zona nord di Teheran nelle prime ore di domenica. Lo riferisce l’agenzia AFP. Le esplosioni si sono verificate nella capitale iraniana intorno alle 7:20 del mattino mentre erano in funzione i sistemi di difesa aerea, anche se non e’ chiaro quale fosse l’obiettivo
L'Iran e la proposta di uscire dal trattato TNP
Nel mentre a Teheran in parlamento è stata presentata una proposta di legge di ritiro dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). In un post su X, Malek Shariati ha dichiarato che la proposta di legge è stata deferita alla commissione legislativa del parlamento. Sta pressando per l’abrogazione di una legge iraniana, che funge da quadro di riferimento per l’accordo nucleare iraniano del 2015, abbandonato dal presidente degli Stati Uniti, Trump, durante il suo primo mandato.
Wp: «Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran»
Secondo il Washington Post il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran. Una opzione nel caso in cui Trump proceda con un’escalation nel conflitto. Non si tratterebbe di un’invasione su larga scala, ma piuttosto di incursioni con reparti speciali e truppe di fanteria. «È il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente ha deciso», ha precisato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.