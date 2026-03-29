Iran, la guerra continua. Esplosioni a Nord di Teheran. Wp: «Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra» – La diretta

A Teheran presentata una legge sul ritiro dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). I pasdaran minacciano gli atenei Usa nel Golfo

Questo è il 31esimo giorno di guerra. Un conflitto, quello tra Iran contro Israele e Usa, che non accenna a dipanarsi. Gli Houthi ieri hanno annunciato una seconda operazione contro Israele, mentre il Pakistan tenta una mediazione tra i due stati e Teheran. I rapporti di questo paese sono talmente buoni con l’Iran che 20 navi pakistane hanno ricevuto il permesso di transito nello Stretto di Hormuz. I Pasdaran intanto minacciano di colpire gli atenei americani nell’area del Golfo.