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Chiara Mocchi torna a casa, dimessa la prof accoltellata dal 13enne a Trescore. «Vuole rientrare il prima possibile a scuola»

30 Marzo 2026 - 18:33 Stefania Carboni
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chiara mocchi dimessa
chiara mocchi dimessa
L'annuncio del legale: accanto a lei c'è il fratello. E intanto Valditara vuole invitare al ministero lo studente che ha bloccato l'aggressione e la sua classe

È stata dimessa questa mattina dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata mercoledì scorso da uno studente di 13 anni a Trescore Balneario.  A dare la notizia è il legale della docente, Angelo Lino Murtas. «Voleva assolutamente tornare a casa per la Settimana Santa. È stata dimessa qualche ora fa e ora è a casa dal fratello», racconta all’Adnkronos. Per la guarigione della 57enne «ci vuole ancora tempo. Il taglio nel collo è molto profondo e speriamo non rimangano lesioni permanenti». L’avvocato aggiunge che l’umore della prof «è sempre forte: ha un bel carattere e vuole tornare il prima possibile a scuola, per accompagnare i ragazzi di terza all’esame. Vuole farlo al più presto e bene, quindi non si arrende». «Le ferite, non solo del fisico ma anche dell’anima, devono ancora guarire. Sta cercando di recuperare fisicamente e anche da un punto di vista psicologico e cerchiamo di farla tornare a scuola», sottolinea il legale.

Valditara e l’invito allo studente eroe

Quando Chiara Mocchi è stata accoltellata il 13enne che l’ha colpita è stato allontanato a calci da un altro studente della scuola. Lo ha raccontato Mocchi stessa al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che le ha fatto visita ieri. Secondo quanto riporta Adnkronos il ministro ha chiamato la preside dell’istituto per invitare lo studente “eroe” e la sua classe al ministero, «per ringraziarlo e premiarlo per il suo coraggio».

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