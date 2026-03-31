Dl bollette, arriva l’ok della Camera: tutte le misure per abbassare le tariffe

Ora il disegno passa al Senato. Ulteriore bonus di 115 euro per chi ha Isee fino a 10mila euro. Allungata la vita delle centrali a carbone e sulle rinnovabili promossi i contratti a lungo termine con le imprese

L’Aula della Camera ha approvato con 157 voti a favore e 93 contro il dl bollette, che ora passa al Senato. Per le opposizioni un provvedimento «debole, tardivo e insufficiente», come ha spiegato il deputato dem Vinicio Peluffo. La maggioranza invece lo supporta, ben consapevole però dei limiti. «Non è un provvedimento tampone – dichiara il deputato FdI di Gianluca Caramanna – è la dimostrazione che esiste un governo capace di ascoltare famiglie in difficoltà e pmi».

Dl Bollette tutte le misure

Stanziati 5 miliardi di euro per ridurre le tariffe, con 115 euro per chi ha Isee fino a 10mila euro, e per le imprese. Allungata la vita di 13 anni alle centrali a carbone, la fonte fossile più inquinante. Il provvedimento andrà convertito in legge entro il 21 aprile. Per 2 milioni di italiani e 640mila famiglie economicamente vulnerabili già riceventi il bonus sociale elettrico, ci sarà un contributo straordinario di 115 euro nel 2026, per un totale di 315 euro. Aiuti estesi anche al teleriscaldamento. Per le altre famiglie con Isee fino a 25mila euro ci sono i contributi volontari, a carico dei venditori.

Allungata la vita alle centrali a carbone, strette al telemarketing

Prorogata al 2038 la dismissione delle centrali a carbone che avrebbero dovuto essere chiuse entro il 2025 (a eccezione di quelle della Sardegna) secondo il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Mentre invece scatta il divieto di chiamate e messaggi commerciali indesiderati su energia e gas. I contatti telefonici dovranno inoltre essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista.

Le novità per le imprese

Tagli degli incentivi per gli impianti fotovoltaici e di quelli per biogas e biomasse serviranno a ridurre le bollette per le utenze non domestiche. Il gas stoccato nella crisi energetica del 2022 sarà rivenduto sul mercato per abbassare i prezzi per le industrie energivore. Previsto un aumento dell’aliquota Irap per le aziende del comparto energetico (dal 3,9% al 5,9%) per il 2026 e 2027. Per quanto riguarda le energie da fonte rinnovabile promossi i contratti a lungo termine per le imprese e incentivata l’adesione alle comunità energetiche. Sbloccata la presentazione a Terna di domande di nuovi impianti di rinnovabili, bypassando così la cosiddetta «saturazione virtuale della rete».

Aste sul carbonio

I costi per la tassazione europea delle emissioni Ets e per il trasporto vengono scorporati dal gas usato per la produzione elettrica e spostati sulle bollette dei consumatori. Questo per ridurre il costo dell’elettricità, che è legato a quello del gas. La misura entrerà in vigore nel 2027, ma è subordinata all’ok della Ue. I proventi del sistema Ets saranno destinati anche al trasporto merci.