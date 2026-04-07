A Milano, sul Pirellone, sono nati i primi due falchi del 2026 – Il video

A Milano, nel nido sul Pirellone, il giorno di Pasquetta sono nati i primi due falchetti della coppia di falchi pellegrini Giulia e Giò

A Pasquetta, sul tetto del grattacielo Pirelli, sono nati i primi due falchi del 2026, figli della coppia di falchi pellegrini Giulia e Giò. Sono nati a poche ora di distanza l’uno dall’altro, sotto gli occhi di migliaia di persone che seguono la nidificazione in diretta streaming grazie alle webcam attive 24 ore su 24. La storia della coppia risale al 2014, quando due operai li scoprirono durante lavori di manutenzione. Il naturalista Guido Pinoli progettò allora un nido artificiale, studiato appositamente per favorire la nidificazione. Da quel momento, Giulia e Giò sono tornati ogni anno nello stesso punto, trasformandosi in una presenza familiare per i milanesi e in simboli della fauna urbana. I loro nomi rendono omaggio all’architetto Gio Ponti, progettista del Pirellone, e a sua moglie Giulia Vimercati. Dopo la nascita dei primi due pulli resta ora l’attesa per le altre quattro uova deposte nelle scorse settimane, che potrebbero schiudersi nei prossimi giorni.