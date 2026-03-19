Trova l’intruso: un possum dalla coda a spazzola tra i peluche dell’aeroporto di Hobart – Il video

L'animale è stato avvistato da un viaggiatore che stava curiosando tra i souvenir. Il possum è tipico dell'Australia e non va confuso con l'opossum: a dividerli ci sono 80 milioni di anni e la deriva dei continenti

Perfettamente mimetizzato tra i peluche di un negozio dell’aeroporto di Hobart, in Australia, un possum dalla coda a spazzola ha sorpreso un passeggero che curiosava tra i souvenir. Il video è stato condiviso sull’account Instagram dello scalo australiano, che ha scritto “Riuscite a individuare l’impostore?”. Liam Bloomfield, il responsabile del punto vendita, ha affermato che sia il personale sia i clienti erano entusiasti di questa insolita visita. Non si sa come sia entrato né quanto sia stato all’interno dell’aeroporto, ma di certo si sa che l’animale ha cercato riparo tra i peluche dello scaffale del punto vendita. Dopo essere stato filmato e fotograto da tutti i viaggiatori che si trovavano in quell’area dell’aeroporto, l’animale è stato preso da alcuni agenti del personale di sicurezza di Hobart che lo hanno portato fuori dal terminal. Come riporta il Guardian, Bloomfield ha spiegato: «Avremo un piccolo santuario dedicato al possum. Gli daremo un nome ed esporremo una sua foto e un cartello davanti al negozio per assicurarci che non venga dimenticato».

Possum e opossum, lontanissimi parenti divisi dalla deriva dei continenti

I possum dalla coda a spazzola – da non confondere con gli opossum – sono dei marsupiali che vivono in Australia e in Nuova Zelanda. Possum e opossum possono sembrare parenti stretti, ma in realtà non lo sono. Il possum dalla coda a spazzola, diffusissimo in Australia, e l’opossum americano condividono infatti solo una cosa: appartengono entrambi al gruppo dei marsupiali. Per il resto, la loro storia evolutiva li ha portati su strade completamente diverse. Ma tutto comincia oltre 80 milioni di anni fa, quando Australia, Antartide e Sud America facevano parte di un unico supercontinente, la Gondwana. I primi marsupiali si diffusero proprio tra queste terre. Poi la deriva dei continenti separò le popolazioni, isolandole per milioni di anni e dando il via a due evoluzioni indipendenti.

In Australia, che è rimasta a lungo isolata, i marsupiali si sono diversificati fino a occupare quasi tutte le nicchie ecologiche: dai canguri ai koala, fino ai possum arboricoli come il brushtail. Nelle Americhe, invece, l’arrivo e il successo dei mammiferi placentati ha ridotto drasticamente la varietà dei marsupiali, lasciando come principale rappresentante l’opossum.