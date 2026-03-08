I pinguini dello zoo di Edimburgo corteggiano le femmine con i ciottoli dipinti dai visitatori

I visitatori che hanno colorato le pietre scelte dai pinguini come dono di nozze potranno dare il nome al pulcino che nascerà

I ciottoli dipinti dai visitatori dello zoo di Edimburgo e dai bambini ricoverati all’ospedale della città sono diventati parte del corteggiamento dei pinguini Papua. Gli esemplari di questa specie hanno un preciso rituale di corteggiamento che inizia proprio in queste settimane, ed è un rituale basato sul dono di pietre. In natura, i maschi dei pinguini Papua scelgono un punto della colonia e iniziano a costruire un nido fatto di ciottoli, scegliendoli nei dintorni (e spesso rubandoli agli altri maschi). Quando vogliono corteggiare una femmina, le offrono in dono un ciottolo. Se la femmina lo accetta, lo depone nel nido preparato dal maschio: è il segnale che il corteggiamento è andato a buon fine e che i due sono ufficialmente una coppia. Almeno per quella stagione riproduttiva, visto che i pinguini tendono a essere monogami in una stagione e spesso tornano allo stesso partner negli anni successivi.

L’iniziativa per i visitatori e i pazienti dell’ospedale pediatrico

In questa stagione lo zoo di Edimburgo fornisce dei grossi anelli di pietra e dei ciottoli agli oltre cento esemplari che vivono nella struttura. Quest’anno ai pinguini sono stati consegnate pietre colorate a mano dai visitatori e dai bambini che si trovano nell’ospedale pediatrico. I pinguini maschi hanno scelto i ciottoli più belli per iniziare la fase di corteggiamento delle femmine. Sul sito dello zoo – che è anche sede della Royal Zoological Society of Scotland – si legge: «Se il vostro sassolino verrà scelto da uno dei nostri pinguini, potreste vincere la possibilità di dare un nome a un pulcino». Attraverso la webcam, inoltre, è possibile osservare gli animali anche da casa. In questi giorni, si vedono le coppie di pinguini che depongono le uova deposte nel nido di ciottoli. Le femmine, infatti, depongono le uova a marzo, e i primi pulcini si nasceranno tra aprile e maggio.

I furti tra pinguini

I ciottoli hanno varie funzioni: da un lato servono a tenere le uova sollevate dal terreno umido, e dall’altro servono al maschio per conquistare la femmina. Secondo gli etologi, i sassi migliori sono quelli grandi, lisci e ben sagomati. I pinguini che riescono a raccoglierli dimostrano di avere più energia degli altri. Una energia fondamentale per la riproduzione, che i maschi possono dimostrare anche attraverso i furti al vicinato: gli etolgi hanno osservato che i pinguini Papua spesso aspettano che il maschio di uno dei nidi vicini si allontani per andargli a rubare i ciottoli migliori da offrire poi alle femmine. Nello zoo di Edimburgo i ciottoli vengono scaricati nell’area dei pinguini con delle carriole, e gli uccelli hanno molte pietre a disposizione per costruire i propri nidi. Ma in natura non è così: i ciottoli sono una risorsa limitata nelle colonie e avere un nido più alto e stabile è fondamentale per assicurarsi che le uova arrivino al momento della schiusa.

FOTO tratta dal sito edinburghzoo.org.uk