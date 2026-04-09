Dolce e Gabbana si separano. Alla poltrona più alta dell’azienda ne rimarrà solo uno
Storico cambio nella dirigenza della maison. Si tenta la ristrutturazione di 450 milioni di debito con 150 milioni in nuovi fondi
Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. Lo annuncia in esclusiva Bloomberg. Il gruppo, alle prese con un rallentamento del mercato del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni.
Le soluzioni per sollevare la maison: ora in mano solo a Dolce
Tra le strategie che potrebbero esser attuate figurano anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. Intanto la governance cambia: Alfonso Dolce assume la presidenza e l’ex CEO di Gucci Stefano Cantino è atteso in un ruolo chiave.
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