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Dolce e Gabbana si separano. Alla poltrona più alta dell’azienda ne rimarrà solo uno

09 Aprile 2026 - 23:22 Alba Romano
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Storico cambio nella dirigenza della maison. Si tenta la ristrutturazione di 450 milioni di debito con 150 milioni in nuovi fondi

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. Lo annuncia in esclusiva Bloomberg. Il gruppo, alle prese con un rallentamento del mercato del lusso, si prepara a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni.

Le soluzioni per sollevare la maison: ora in mano solo a Dolce

Tra le strategie che potrebbero esser attuate figurano anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquidità. Intanto la governance cambia: Alfonso Dolce assume la presidenza e l’ex CEO di Gucci Stefano Cantino è atteso in un ruolo chiave.

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