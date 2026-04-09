Enel, Eni, Leonardo, Enav: ecco le nomine del ministero dell’economia. Un ballo di poltrone in cui Salvini ha una piccola vittoria

Confermati Cattaneo e Scaroni. All’ex Finmeccanica arrivano Francesco Macrì e Lorenzo Mariani. Rivoluzione anche all'Enav

Cambio di poltrone in Enel, Enav, Eni e Leonardo. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato le liste per il rinnovo dei cda. All’Enel il ministero riconferma Flavio Cattaneo per il ruolo di ad e Paolo Scaroni per la presidenza. Per l’Eni il ministero riconferma per il quinto mandato l’ad Claudio Descalzi e indica per il ruolo di presidente Giuseppina Di Foggia, l’attuale ad di Terna. Al posto di Di Foggia in Terna subentra come ad Pasqualino Monti. Monti era fino ad oggi ad Enav. E l’Enav va a Salvini con Igor De Biasio, oggi presidente di Terna ed ex cda Rai in quota Lega. Accanto a lui, come presidente viene indicato Sandro Pappalardo, l’attuale a capo di Ita Airways.

Per Leonardo il ministero indica invece alla presidenza Francesco Macrì e per il ruolo di ad Lorenzo Mariani, l’attuale ad di Mbda Italia. Il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, si legge nella nota del MEF, «ringrazia i presidenti, gli amministratori delegati, i consiglieri uscenti per l’impegno profuso in questi anni e augura buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati».

Chi è Lorenzo Mariani, nuovo ad di Leonardo

Lorenzo Mariani, alto dirigente italiano nel settore della difesa e aerospazio, ha una lunga carriera in Leonardo (ex Finmeccanica) e MBDA. Da giugno 2023 è Condirettore Generale del gruppo, dopo aver ricoperto ruoli chiave come AD di MBDA Italia e ruoli commerciali internazionali. Ha una formazione ingegneristica con esperienza in sistemi radar (ha scritto la sua tesi di laurea proprio sull’elaborazione dei dati radar per immagini da satellite). Romano, classe 1965, laureato in Ingegneria Elettronica ha iniziato la sua carriera nel 1992 in Alenia (Gruppo ex Finmeccanica) e poi in Alenia Marconi Systems (joint venture tra Finmeccanica e BAE Systems). Il 1 giugno 2023 era rientrato in Leonardo per assumere l’incarico di condirettore Generale, ed era presidente del consiglio di amministrazione di MBDA Italia Spa. Piccola curiosità: ha attraversato lo Stretto di Messina, insieme a quindici atleti del GSPD, Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, i quali per due anni consecutivi, in vela o a nuoto hanno attraversato in tratto di mare di 3.800 metri.