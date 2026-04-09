Gerry Scotti e la gaffe sui prof di sostegno, la battuta scappata alla Ruota della fortuna e le polemiche. Lui deve scusarsi

Le scuse del conduttore Mediaset dopo lo scivolone in diretta tv a "La Ruota della Fortuna". La frase incriminata e le critiche delle associazioni del settore

Alla fine sono arrivate le scuse per la «frase infelice» sugli insegnanti di sostegno, pronunciata da Gerry Scotti durante la Ruota della Fortuna. Pochi giorni fa, una concorrente del programma Mediaset nel presentarsi ha detto di essere una docente di italiano, storia e geografica, ma di ricoprire per quest’anno il ruolo di insegnante di sostegno. Il conduttore ha replicato osservando che, chi vuole lavorare nell’istruzione, deve accettare quello che il sistema offre, anche quando non corrisponde alle proprie aspettative. «Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento», ha detto Scotti, scatenando la reazione di famiglie e associazioni impiegate quotidianamente nel supporto a ragazzi e ragazze con disabilità, che vedono nel sostegno una scelta professionale fondamentale, non una sorta di ripiego per ottenere una cattedra.

Le critiche delle associazioni

Interpretazione che molti hanno però colto nelle parole di Scotti. Tra le voci più critiche si è distinta quella dell’Associazione APS Asperger che tramite, la presidentessa Marie Helene Benedetti, ha contestato non tanto l’uscita in sé, quanto ciò che quella frase rappresenterebbe «la manifestazione pubblica di un problema strutturale, in cui il sostegno viene troppo spesso vissuto da una parte del personale docente come una soluzione temporanea», ha dichiarato.

Le scuse sui social e in diretta tv di Gerry Scotti per «l’ignoranza»

Nelle ore successive allo scivolone in diretta tv, Scotti è tornato sui suoi passi e ha pubblicato un messaggio sui propri canali social, chiedendo scusa per parole che ha definito «superficiali», precisando di non aver voluto mancare di rispetto né agli insegnanti di sostegno né agli studenti che ne hanno bisogno insieme alle loro famiglie. Poi, nella puntata del game show di due giorni fa, si è scusato nuovamente. «Alcuni giorni fa ho maldestramente utilizzato male una parola, ho sbagliato. Probabilmente ho creato offesa nei confronti delle persone che hanno bisogno dell’attività di sostegno, le famiglie, i papà e le mamme dei ragazzi. Vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza», ha dichiarato il conduttore spiegando che il suo intento era quello di sottolineare la precarietà dei giovani docenti in Italia, ma di aver finito per sminuire un ruolo molto delicato.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Gerry Scotti durante la conferenza stampa per il Festival di Sanremo, 10 febbraio 2025