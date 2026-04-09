In Thailandia la chiamata per il militare dipende da una lotteria. Ma quest’anno hanno partecipato solo 70 ragazzi

Ogni anno i giovani thailandesi scoprono se dovranno servire nell’esercito con un'estrazione a sorte che serve a colmare il gap tra i volontari e il totale dei posti

Ogni aprile i ragazzi thailandesi tra i 21 e i 29 anni affrontano una tradizione unica: la lotteria del servizio militare. Anche se sembra un po’ la trama di Hunger Games è proprio così. A scegliere se dovrai fare due anni di servizio militare o se sei esentato lo decide un biglietto estratto a sorte da un barattolo di metallo (quello che si vede nell’immagine qui sopra). Mentre alcuni scelgono volontariamente di arruolarsi, i restanti partecipano a questa estrazione per determinare se dovranno servire nell’esercito o saranno esentati.

Come funziona

La selezione è gestita dall’Esercito Reale Thailandese attraverso una rete che comprende gli uffici di Bangkok, i comandi provinciali e gli uffici distrettuali, fino alla Divisione di Coscrizione del Comando di Difesa Territoriale. Ogni anno, i ragazzi thailandesi che hanno tra i 21 e i 29 anni che non sono mai stati sottoposti alla selezione vengono chiamati a partecipare. Il richiamo vale anche per i cittadini che vivono all’estero o che hanno doppia cittadinanza. Dopo un esame medico che verifica l’idoneità al servizio, arriva il momento decisivo dell’estrazione dei biglietti. Ci sono solo due possibilità: chi estrae il biglietto rosso deve servire nell’esercito per due anni (o uno se si è laureati), mentre chi pesca il biglietto nero viene esentato dal servizio. Chi non si presenta rischia multe salate o addirittura il carcere.

@asia.scrolls Thailand Begins Annual Military Lottery Determining Conscription Fate In Thailand, the traditional military draft lottery held every April has begun, determining the future of thousands of young men. Under the conscription system, participants draw either a red or black card from a box. Those who draw a red card are required to serve two years in the military, while those who draw a black card are fully exempt from service. ♬ orijinal ses – Asia Scrolls

Cresce il numero di arruolamenti volontari

Negli ultimi anni, sempre più giovani thailandesi scelgono di arruolarsi volontariamente, senza aspettare l’estrazione della lotteria. Questo fenomeno è aumentato costantemente, tanto che in alcuni distretti le quote annuali vengono ormai coperte quasi esclusivamente dai volontari. Dal 2024, le candidature volontarie sono cresciute di circa il 50 per cento. Quest’anno l’Esercito Reale Thailandese segnala che circa 30.000 persone si sono offerte spontaneamente per il servizio militare. Nel 2026 infatti l’estrazione ha coinvolto solo 70 ragazzi. Secondo molti osservatori, l’aumento dei volontari è legato a un crescente sentimento nazionalista tra i giovani, influenzato dagli scontri con la Cambogia lungo il confine. In più per molti, il servizio militare non è solo un obbligo, ma anche un’opportunità di guadagno, esperienza e senso di appartenenza al Paese. Chi si arruola riceve vitto e alloggio e percepisce uno stipendio mensile di circa 11.000 baht (circa 295 euro), una cifra leggermente superiore al salario minimo thailandese.

Anche altri Paesi usano la lotteria per selezionare i giovani per la leva militare

La selezione dei giovani per il servizio militare tramite estrazione a sorte non è una pratica esclusiva della Thailandia. In realtà, sistemi simili di estrazione esistono in diverse nazioni europee, come Danimarca, Lettonia e Lituania. Come in Thailandia, se il numero dei candidati non è sufficiente a coprire i contingenti richiesti, si procede a una selezione casuale tra i giovani idonei. In Danimarca, anche le donne nate dopo il 1° luglio 2007 sono soggette all’obbligo militare. L’estrazione a sorte è stata usata storicamente anche dagli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam. Recentemente, persino in Germania si è discusso di procedure simili per combinare volontariato ed estrazioni per coprire le esigenze della difesa.

Fonte: Tiktok, @asia.scrolls