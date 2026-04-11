Iran, è il giorno dei negoziati a Islamabad. Il nodo di Hormuz. Trump: «No ai pedaggi, sono acque internazionali» – La diretta
In una tregua sempre più fragile tra Iran e Usa arriva il giorno dei colloqui in Pakistan. Per gli Usa sarà presente il vicepresidente J.D Vance, che sarà al tavolo di Islamabad. Il nodo da sciogliere è lo Stretto di Hormuz, che gli iraniani ora rivendicano. Ma la linea del presidente degli Stati Uniti è quella di non cedere: devono rimanere come finora sono state prima della guerra, acque internazionali e senza pedaggi. A capo della squadra negoziale di Teheran ci sarà Ghalibaf, che ha già espresso al sua diffidenza verso gli Usa.
NYT: l'Iran non sa come rimuovere le mine su Hormuz che lei stessa aveva piazzato
Secondo quanto riporta il New York Times, che cita funzionari statunitensi, l’Iran non sarebbe in grado di individuare e rimuovere le mine nello Stretto di Hormuz, né di riaprire le vie navigabili. Non ha la capacità di rimozione, il che complica ulteriormente i colloqui di Islamabad, dato che l’amministrazione Trump ha spinto per un maggiore transito di navi attraverso lo Stretto.
Trump: «Se Hormuz non ha un accordo non abbiamo un piano di riserva»
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di non avere un «piano di riserva» se non verrà raggiunto un accordo con l’Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz. «Non serve un piano di riserva. Il loro esercito è finito. Abbiamo indebolito praticamente tutto. Hanno pochissimi missili. Li abbiamo colpiti duramente, il nostro esercito è stato straordinario», ha dichiarato al suo arrivo a Charlottesville, in Virginia, dove è atteso a un evento.
«Quale sarebbe un buon accordo? Nessuna arma nucleare, questo è il 99% della questione», ha aggiunto Trump. «Vedremo come andrà a finire, vedremo come si evolverà la situazione».
Dall'Iran in 71 per parlare con gli Usa
La delegazione inviata dall’Iran a Islamabad per i colloqui con gli Stati Uniti conta in tutto 71 membri, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. Il gruppo comprende negoziatori principali, consulenti tecnici, rappresentanti dei media, oltre a personale diplomatico e di sicurezza. Il team negoziale è guidato dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e include il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, il governatore della banca centrale Abdolnaser Hemmati, il segretario del Consiglio supremo di difesa nazionale Ali Akbar Ahmadian, il vice ministro degli Esteri Kazem Gharibabadi e il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei.
Wsj: l'Iran ha ancora migliaia di missili balistici
L’Iran possiede ancora migliaia di missili balistici che potrebbe recuperati dai lanciatori sepolti in strutture sotterranee. Lo riporta il Wall Street Journal. Anche se metà dei lanciatori missilistici iraniani sono fuori uso possono esser riparati. Funzionari statunitensi e israeliani affermano inoltre che, pur possedendo ora la metà dei missili rispetto a prima della guerra, l’Iran ha ancora migliaia di missili balistici a medio e corto raggio.