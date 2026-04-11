Iran, è il giorno dei negoziati a Islamabad. Il nodo di Hormuz. Trump: «No ai pedaggi, sono acque internazionali» – La diretta

Per il presidente Usa lo Stretto sarà riaperto presto con o senza Teheran

In una tregua sempre più fragile tra Iran e Usa arriva il giorno dei colloqui in Pakistan. Per gli Usa sarà presente il vicepresidente J.D Vance, che sarà al tavolo di Islamabad. Il nodo da sciogliere è lo Stretto di Hormuz, che gli iraniani ora rivendicano. Ma la linea del presidente degli Stati Uniti è quella di non cedere: devono rimanere come finora sono state prima della guerra, acque internazionali e senza pedaggi. A capo della squadra negoziale di Teheran ci sarà Ghalibaf, che ha già espresso al sua diffidenza verso gli Usa.