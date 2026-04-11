Il volo della delegazione iraniana. Ai negoziati porta con sé foto e oggetti dei bambini uccisi a Minab – La foto

Lo scatto sull'aereo con il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf: «I miei compagni di volo»

La delegazione negoziale iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è arrivata a Islamabad portando fotografie e oggetti macchiati del sangue di bambini morti a Minab «come prova dei crimini di guerra americani». Lo riporta la agenzia di stampa iraniana Tasnim. Ghalibaf sul suo account X ha pubblicato una foto in cui lo si vede all’interno di un aereo, mentre osserva le foto di quattro bambini appoggiati su altrettanti zainetti messi su una fila di sedili. Accanto ad ogni immagine c’è un fiore bianco. «I miei compagni di volo #Minab168», scrive Ghalibaf, riferendosi alle 168 vittime morte nel bombardamento della scuola femminile a Minab, in Iran.