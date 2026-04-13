Katy Perry e Justin Trudeau al Coachella, l’ex premier canadese e la popstar insieme al concerto di Justin Bieber – Il video

La coppia, che ormai non si nasconde più, ha preso parte al primo dei due weekend del festival in California

Procede a gonfie vele la love story tra Katy Perry e Justin Trudeau. L’ex primo ministro canadese e la popstar sono stati avvistati insieme al Coachella, in California, durante il primo dei due weekend del festival. I due hanno partecipato all’evento e, come mostrano foto e video condivisi sul profilo della cantante, si sono goduti la serata tra gli spettacoli, incluso quello di Justin Bieber, artista di cui Perry è grande fan. Ma non solo. In uno scatto i due sono immortalati di spalle mentre camminano mano nella mano tra le bancarelle del festival. In un altro, invece, sono seduti a mangiare e bere tra una performance e l’altra.

La love story, che va a gonfie vele, tra Perry e Trudeau

Katy Perry, 41 anni, e Justin Trudeau, 54, ex primo ministro del Canada per 10 anni fino al marzo dell’anno scorso, quando è stato sostituito da Mark Carney dopo essersi dimesso, erano stati pizzicati insieme in pubblico per la prima volta alla fine di luglio dello scorso anno mentre pranzavano in un ristorante a Montreal.

Poco dopo aveva fatto il giro del web un video di Trudeau mentre cantava Firework, uno dei brani più celebri di Perry, durante un suo concerto. A ottobre, inoltre, i due erano stati fotografati dai paparazzi mentre si abbracciavano su una barca in California. Alla fine dello stesso mese, avevano poi confermato la loro relazione uscendo mano nella mano dal Crazy Horse di Parigi.