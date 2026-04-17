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La grande fuga di Neukgu, il lupo che ha fatto 170 km per scappare dallo zoo

17 Aprile 2026 - 10:12 Alba Romano
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neukgu lupo scappato zoo sudcorea
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Era scappato da nove giorni scavando sotto la recinzione in Corea del Sud. L'episodio ha dato origine a una criptovaluta meme

Un lupo fuggito da uno zoo nella città sudcoreana di Daejeon è stato ricatturato venerdì dopo nove giorni di fuga, ponendo fine a una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico, dato che l’animale sfuggente era riuscito a evitare precedenti tentativi di cattura. Dopo una serie di avvistamenti successivi alla fuga del lupo maschio di due anni, l’animale, di nome Neukgu, è stato trovato giovedì vicino a uno svincolo autostradale a circa 4 km dallo zoo, secondo quanto riferito da un funzionario dello zoo.

La cattura

Una squadra di ricerca è riuscita a ricatturare Neukgu alle 00:44 di venerdì scorso utilizzando un fucile tranquillante azionato da un veterinario. Neukgu è stato riportato allo zoo O-World ed è stato sottoposto a un controllo medico, ha detto il funzionario. I suoi parametri vitali erano normali, sebbene i veterinari abbiano trovato e rimosso un amo da pesca dal suo stomaco. Lo zoo e il parco a tema annesso sono stati chiusi dopo la sua fuga e ci vorrà del tempo prima che riaprano.

Il sindaco di Daejeon, Lee Jang-woo, ha accolto con favore il ritorno sano e salvo del lupo. Ha ringraziato la squadra di ricerca, promettendo in un post su Facebook di «preparare misure per il benessere degli animali e la sicurezza civile nel processo di riorganizzazione (dello zoo)». La fuga di Neukgu a Daejeon, a circa 170 km a sud della capitale Seul, aveva catturato l’attenzione di tutta la nazione.

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La fuga


A quanto pare Neukgu era scappato dallo zoo la settimana scorsa scavando una buca sotto una recinzione. Una scuola elementare nelle vicinanze è stata chiusa per precauzione, mentre oltre 100 persone hanno cercato l’animale, con l’ausilio di droni dotati di termocamere. L’episodio ha dato origine a una criptovaluta meme chiamata “Neukgu”, apparsa su piattaforme di scambio di criptovalute decentralizzate una settimana fa. Anche il presidente Lee Jae Myung è intervenuto sulla piattaforma social X la scorsa settimana, esortando le autorità a garantire un esito sicuro. Nato nel 2024, Neukgu fa parte di un programma per il ripristino del lupo coreano, una specie considerata estinta in natura.

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