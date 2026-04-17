La grande fuga di Neukgu, il lupo che ha fatto 170 km per scappare dallo zoo

Era scappato da nove giorni scavando sotto la recinzione in Corea del Sud. L'episodio ha dato origine a una criptovaluta meme

Un lupo fuggito da uno zoo nella città sudcoreana di Daejeon è stato ricatturato venerdì dopo nove giorni di fuga, ponendo fine a una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico, dato che l’animale sfuggente era riuscito a evitare precedenti tentativi di cattura. Dopo una serie di avvistamenti successivi alla fuga del lupo maschio di due anni, l’animale, di nome Neukgu, è stato trovato giovedì vicino a uno svincolo autostradale a circa 4 km dallo zoo, secondo quanto riferito da un funzionario dello zoo.

La cattura

Una squadra di ricerca è riuscita a ricatturare Neukgu alle 00:44 di venerdì scorso utilizzando un fucile tranquillante azionato da un veterinario. Neukgu è stato riportato allo zoo O-World ed è stato sottoposto a un controllo medico, ha detto il funzionario. I suoi parametri vitali erano normali, sebbene i veterinari abbiano trovato e rimosso un amo da pesca dal suo stomaco. Lo zoo e il parco a tema annesso sono stati chiusi dopo la sua fuga e ci vorrà del tempo prima che riaprano.

Il sindaco di Daejeon, Lee Jang-woo, ha accolto con favore il ritorno sano e salvo del lupo. Ha ringraziato la squadra di ricerca, promettendo in un post su Facebook di «preparare misure per il benessere degli animali e la sicurezza civile nel processo di riorganizzazione (dello zoo)». La fuga di Neukgu a Daejeon, a circa 170 km a sud della capitale Seul, aveva catturato l’attenzione di tutta la nazione.

La fuga



A quanto pare Neukgu era scappato dallo zoo la settimana scorsa scavando una buca sotto una recinzione. Una scuola elementare nelle vicinanze è stata chiusa per precauzione, mentre oltre 100 persone hanno cercato l’animale, con l’ausilio di droni dotati di termocamere. L’episodio ha dato origine a una criptovaluta meme chiamata “Neukgu”, apparsa su piattaforme di scambio di criptovalute decentralizzate una settimana fa. Anche il presidente Lee Jae Myung è intervenuto sulla piattaforma social X la scorsa settimana, esortando le autorità a garantire un esito sicuro. Nato nel 2024, Neukgu fa parte di un programma per il ripristino del lupo coreano, una specie considerata estinta in natura.