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Abbiamo un nuovo cucciolo di cui innamorarci: ecco Linh Mai, l’elefantina rifiutata che ha trovato una nuova mamma – Il video

16 Aprile 2026 - 11:14 Francesca Milano
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Dopo 25 anni allo Smithsonian's National Zoo di Washington è nato un cucciolo di elefante, ma la mamma l'ha rifiutata

Si chiama Linh Mai, ha poco più di due mesi ed è già diventata uno dei simboli dello Smithsonian’s National Zoo di Washington. La sua storia, però, non è solo quella di una nascita rara: è anche il racconto di una separazione difficile che ricorda quella del macaco Punch, e di un esperimento di cura che sta attirando l’attenzione internazionale.

La prima nascita nello zoo dopo 25 anni

Linh Mai è nata il 2 febbraio 2026 da una femmina di elefante asiatico, Nhi Linh: è la prima nascita di un elefante nello zoo dopo quasi 25 anni e solo la terza in oltre un secolo di storia della struttura di Washington. La mamma, Nhi Linh ha mostrato comportamenti aggressivi nei confronti della cucciola fin da subito, impedendole di nutrirsi naturalmente e rendendo impossibile la convivenza. Per questo i veterinari hanno dovuto intervenire: Linh Mai adesso viene alimentata con biberon ogni due ore e accudita direttamente dal personale dello zoo.

La mamma adottiva

A sostituire la madre biologica è stata Swarna, una femmina di 52 anni che non ha mai avuto piccoli ma che ha assunto un ruolo chiave nello sviluppo della cucciola. È lei il punto di riferimento emotivo di Linh Mai: la cerca quando ha paura, la osserva per imparare a usare la proboscide e a muoversi nello spazio. Un passaggio cruciale, perché gli elefanti sono animali altamente sociali e gran parte delle loro competenze si trasmette proprio attraverso l’imitazione.

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Dal 22 aprile sarà visitabile

Il suo debutto pubblico è previsto per il 22 aprile, dopo settimane in cui l’area degli elefanti è rimasta chiusa per favorire l’adattamento.

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