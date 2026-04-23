Autostrade estende la forestazione lungo la sua rete con 60 ettari di nuove aree verdi nel 2024-2025 – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 Prosegue il percorso di sviluppo sostenibile di Autostrade per l’Italia, che rafforza il proprio impegno nella forestazione e nella riqualificazione ambientale dei territori attraversati dalla rete Nel biennio 2024-2025, Autostrade per l’Italia ha già realizzato interventi di sistemazione del verde e nuove piantagioni per circa 60 ettari lungo la propria rete. . Le attività si concentrano principalmente nelle aree adiacenti a carreggiate, svincoli e spazi infrastrutturali oggetto di riqualificazione paesaggistica, attraverso nuove piantagioni e il rafforzamento delle fasce verdi esistenti. Il modello è stato applicato anche in altri settori, tra gli interventi più recenti si annovera il contributo alla riqualificazione dell’ex area SIPE di Spilamberto, provincia di Modena. Il sito, precedentemente destinato ad attività industriali correlate alla produzione bellica, è oggetto di un ampio progetto di forestazione volto a trasformarlo in un nuovo bosco urbano aperto alla cittadinanza. Al progetto ha contribuito attivamente TECNE, società di ingegneria del Gruppo ASPI, in collaborazione con Rete Clima. Una delle più iniziativa si inserisce in una strategia più ampia del Gruppo, volta a integrare la gestione delle infrastrutture con la tutela del paesaggio e della biodiversità, contribuendo concretamente alla resilienza ambientale dei territori e alla creazione di valore condiviso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev