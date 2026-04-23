Autostrade per l'Italia accelera sul green, entro fine anno oltre 60 ettari saranno riforestati – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 Prosegue il percorso di sviluppo sostenibile di Autostrade per l’Italia, che rafforza il proprio impegno nella forestazione e nella riqualificazione ambientale dei territori attraversati dalla rete. Nel biennio 2024-2025, Autostrade per l’Italia ha già realizzato interventi di sistemazione del verde e nuove piantagioni per circa 30 ettari lungo la propria rete. Entro la fine del 2026, la superficie complessivamente riforestata raggiungerà i 632 mila metri quadrati, pari a circa 63 ettari. Le attività si concentrano principalmente nelle aree adiacenti a carreggiate, svincoli e spazi infrastrutturali oggetto di riqualificazione paesaggistica, attraverso nuove piantagioni e il rafforzamento delle fasce verdi esistenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev