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Autostrade per l'Italia accelera sul green, entro fine anno oltre 60 ettari saranno riforestati – Il video

23 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 Prosegue il percorso di sviluppo sostenibile di Autostrade per l’Italia, che rafforza il proprio impegno nella forestazione e nella riqualificazione ambientale dei territori attraversati dalla rete. Nel biennio 2024-2025, Autostrade per l’Italia ha già realizzato interventi di sistemazione del verde e nuove piantagioni per circa 30 ettari lungo la propria rete. Entro la fine del 2026, la superficie complessivamente riforestata raggiungerà i 632 mila metri quadrati, pari a circa 63 ettari. Le attività si concentrano principalmente nelle aree adiacenti a carreggiate, svincoli e spazi infrastrutturali oggetto di riqualificazione paesaggistica, attraverso nuove piantagioni e il rafforzamento delle fasce verdi esistenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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