Conte su Dl sicurezza: Governo costringe gli avvocati a corruzione e patrocinio infedele – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "Ora questa norma a cosa costringe l'avvocato? In pratica è come se il vostro avvocato, con cui avete un rapporto fiduciario, venga contattato dal vostro avversario in giudizio che gli promette e addirittura gli consegna dei soldi per convincerlo a farvi aderire a una soluzione che è contraria, in ipotesi, ai vostri interessi di cliente. Sapete una fattispecie del genere come si chiama? Ricorre in due reati. Il reato di patrocinio infedele e di corruzione. È quello che avete fatto", così il leader del M5S Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera sul voto sulla fiducia posta dal Governo al decreto Sicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev