Esodo ponte di primavera, Anas prevede 95 milioni di spostamenti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio. Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico oggi si stima una crescita del +6%; domani, venerdì 24 aprile, del +6% e sabato 25 aprile un calo del -11%, giornata in cui tutte le destinazioni saranno raggiunte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev