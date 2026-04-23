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Mattarella alla cerimonia dei settant'anni della Corte costituzionale – Il video

23 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione dei 70 anni della Corte Costituzionale. L'incontro è stato aperto dall'intervento del Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, cui ha fatto seguito la proiezione del video dal titolo “1956-2026. I settanta anni della Corte Costituzionale. Garante dei diritti e delle istituzioni repubblicane”, prodotto dalla Corte. È quindi intervenuto il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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