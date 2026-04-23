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Mattarella (Invitalia): Sostenuto 16.500 imprese nell'ultimo trienno, al turismo serve stabilità – Il video

23 Aprile 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "Diceva prima la Presidente che il tempo del turismo non è il tempo della burocrazia, ma è il tempo del mercato. Ed è assolutamente vero. Dobbiamo evitare anche, però, di confondere il tempo del mercato con la fretta. La stabilità degli interventi, e quindi la possibilità per le imprese di pianificare i propri investimenti, è l'antidoto migliore contro il tempo della fretta, che spesso purtroppo costringe alla presentazione di progetti non sempre attuabili", ha dichiarato l'ad di Invitalia Bernardo Mattarella in occasione dell'incontro Investire nel turismo italiano, organizzato a Roma da Federturismo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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