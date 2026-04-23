Mattarella: La legge del più forte porta alla barbarie nella vita internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 "l prevalere della legge imposta da chi si ritenga, provvisoriamente, più forte, è destinato infatti a seminare lutti e distruzioni, aprendo a una condizione di conflitti permanenti, di barbarie nella vita internazionale" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev