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Mattarella: I valori della Resistenza sono scolpiti nella Costituzione – Il video

23 Aprile 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 "La lotta di Liberazione è stata una delle pagine fondanti della storia repubblicana. Essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che nella Resistenza espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia. Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione storica. Costituiscono il fondamento dei valori della nostra convivenza civile e della presenza dell'Italia nel contesto internazionale", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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