Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Conti pubblici sono in ordine ma pesano i debiti del superbonus – Il video

23 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Nicosia, 23 aprile 2026 "Quando siamo arrivati al governo avevamo un deficit all’8,1 per cento. Ora è al 3,1 per cento e la previsione del governo era del 3,3 per cento. Abbiamo fatto meglio delle nostre previsioni. Finiremo di pagare i debiti del superbonus quando arriveranno le elezioni politiche", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Nicosia a margine della riunione informale dei leader UE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Renzi e il mistero del kraken: scopre cos’è grazie a Vannacci – Il video

2.

Silvia Salis a Vanity Fair: «Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto». Nel 2013 in copertina c’era Renzi

3.

Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera

4.

Conte all’attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati. Così mettete in imbarazzo anche Mattarella»

5.

Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Posta la fiducia