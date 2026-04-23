Meloni: Conti pubblici sono in ordine ma pesano i debiti del superbonus – Il video

(Agenzia Vista) Nicosia, 23 aprile 2026 "Quando siamo arrivati al governo avevamo un deficit all’8,1 per cento. Ora è al 3,1 per cento e la previsione del governo era del 3,3 per cento. Abbiamo fatto meglio delle nostre previsioni. Finiremo di pagare i debiti del superbonus quando arriveranno le elezioni politiche", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Nicosia a margine della riunione informale dei leader UE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev