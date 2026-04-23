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Meloni se ne va dal punto stampa, ai cronisti: "Signori, arrivederci" – Il video

23 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 "Ma non credo che, diciamo, cambierà per questo che, ripeto, è un risultato migliore delle nostre stesse previsioni, ok? Poi, chiaramente, stai al 3,1% e ti dispiace perché eri proprio vicinissimo all'obiettivo, no? Però noi avevamo previsto 3,3% e siamo partiti dall'8,1%, quindi penso che tutti vedano gli sforzi che ha fatto questo governo. Signori, arrivederci!", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Nicosia a margine della riunione informale dei leader UE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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