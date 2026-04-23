Nordio su abuso d'ufficio: Non è una bestemmia parlare di modestia delle cosiddette mazzette – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "Il concetto di tenuità o di modestia è inserito nel nostro ordinamento giuridico: si parla di tenuità del fatto addirittura per escludere la punibilità di un reato, si parla di modesta quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti, nelle circostanze attenuanti ci sono le particolari esigenze di lievità e tenuità del fatto quindi non è un sacrilegio usare questo aggettivo. È nel codice penale: se si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette mazzette o del pretium sceleris della corruzione", così il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il Question Time in Aula alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev