Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
POLITICAPunti di VistaVideo

Nordio su abuso d'ufficio: Non è una bestemmia parlare di modestia delle cosiddette mazzette – Il video

23 Aprile 2026 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "Il concetto di tenuità o di modestia è inserito nel nostro ordinamento giuridico: si parla di tenuità del fatto addirittura per escludere la punibilità di un reato, si parla di modesta quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti, nelle circostanze attenuanti ci sono le particolari esigenze di lievità e tenuità del fatto quindi non è un sacrilegio usare questo aggettivo. È nel codice penale: se si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette mazzette o del pretium sceleris della corruzione", così il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il Question Time in Aula alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Renzi e il mistero del kraken: scopre cos’è grazie a Vannacci – Il video

2.

Silvia Salis a Vanity Fair: «Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto». Nel 2013 in copertina c’era Renzi

3.

Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera

4.

Conte all’attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati. Così mettete in imbarazzo anche Mattarella»

5.

Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Posta la fiducia