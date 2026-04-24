Crisi in Iran, Meloni punta a allentare le regole sugli aiuti di Stato: «Il dibattito va avanti, Italia non è sola in Consiglio Ue»

La premier cerca un varco dentro Bruxelles e parla anche con il presidente libanese. Non vede bene la tensione tra Usa e Spagna sulla Nato. Ma precisa: «Non ho sentito Trump, ma con gli Usa i rapporti sono sempre solidi»

Per il settore energetico serve «prevenire una crisi, non rispondere quando la crisi si manifesta in tutta la sua intensità». Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine dei lavori del Consiglio europeo informale in corso a Nicosia. «Mi pare di non essere sola all’interno del Consiglio, quindi vedremo poi come questo si svilupperà. Io continuo a ritenere che quando si parla di allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, questo possa essere sensato, ovviamente le due questioni che ho posto sono quali sono i settori che vengono coinvolti e la questione della capacità fiscale, che non è uguale nei diversi Stati membri», ha aggiunto la premier. Mentre sul decreto sicurezza: «Ci sono dei precedenti in passato di correzioni fatte contestualmente all’approvazione del decreto. Non è un precedente pericoloso. Avremmo preferito procedere correggendo in corsa, ma questo avrebbe fatto decadere il decreto e avrebbe creato non pochi problemi».

Il progetto con Unifil: e l’ipotesi di rimanere comunque in Libano

«Ho parlato di Unifil con il presidente libanese Joseph Aoun – ha dichiarato Meloni – sapete che il mandato Unifil scade questo anno. Penso però che la presenza di un corpo internazionale al confine tra Libano e Israele si ancora necessaria. Il ruolo che l’Italia continua a giocare in questi anni, con un rispetto che si è guadagnata sul campo, può fare la differenza. Stiamo cercando una cornice legale», ha spiegato la premier che sottolinea l’importanza dei contatti tra i due Stati in corso a Washington.

Meloni: «Non ho sentito Trump, ma con gli Usa i rapporti sono sempre solidi»

Meloni ammette di non aver sentito Trump ma «con gli Usa i rapporti sono sempre solidi». Tornando sulle spese per la difesa ha precisato: «Non ho detto che le spese militari non sono la priorità, ho detto che oggi abbiamo delle priorità molto importanti. Le spese per la difesa restano importanti ma se abbiamo il problema dell’energia, capite che c’è una priorità che purtroppo viene prima». «Bisogna adattare le proprie posizioni a un contesto che sta cambiando», ha aggiunto. Non vede positivamente la tensione tra Usa e Spagna sulla Nato. «Credo che bisogna lavorare per rafforzare la Nato, per rafforzare la colonna europea dell’Alleanza, colonna europea che deve essere complementare», ha precisato ai cronisti.

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«Putin al G20? Non è il momento di fare passi verso lui»

L’invito di Vladimir Putin al G20? «Io penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a lui di fare qualche passo avanti, e non noi a farlo nei suoi confronti», ha precisato la premier ai cronisti. “«Credo sia il momento di pretenderlo» dalla Russia.