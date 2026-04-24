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Fratoianni: Volevano metterci in difficoltà con Inno d'Italia, ma lo abbiamo cantato, la Lega no – Il video

24 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 "Che la destra ha uno strano rapporto, evidentemente, con la musica e perfino con le canzoni. Io gli avevo ricordato che 'Bella Ciao' va a braccetto con l’Inno nazionale; è un secondo inno nazionale perché è l'inno che celebra la religione civile di questo Paese: l'antifascismo. Allora, pensando di metterci in difficoltà, hanno cantato l’Inno… solo che l’abbiamo cantato anche noi. Tranne la Lega", così Nicola Fratoianni in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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