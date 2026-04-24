La Camera approva il Dl Sicurezza con 162 sì – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al Decreto Legge Sicurezza. Il provvedimento è stato approvato con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un solo astenuto. Subito dopo la votazione, la Presidenza ha disposto la sospensione della seduta. È stata infatti convocata d'urgenza la Conferenza dei capigruppo per ridiscutere la programmazione e il calendario dei lavori previsti per la prossima settimana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev