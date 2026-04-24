Magi: Lega non ha cantato Inno di Mameli in Aula, atteggiamento significativo politicamente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 "E poi abbiamo avuto i deputati di Fratelli d'Italia che hanno intonato l'Inno. Tutti quanti ci siamo alzati a cantare l'Inno, non i colleghi della Lega che sono rimasti seduti. Direi che c'è stata una… un atteggiamento, una prossemica anche fisica molto significativa dal punto di vista politico", così Riccardo Magi di Più Europa in un punto stampa in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev