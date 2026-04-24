Meloni su Libano: Bene i colloqui diretti con Israele, mantenere presenza internazionale al confine – Il video
(Agenzia Vista) Nicosia, 24 aprile 2026 "Il mandato di Unifil scade alla fine di quest’anno, ma io penso che una presenza internazionale al confine tra Libano e Israele rimanga necessaria e fondamentale", così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa a margine dei lavori a Nicosia, Cipro, del Consiglio informale europeo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev